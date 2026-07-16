Зеленський розкрив, яку посаду запропонують міністру економіки Соболєву

Олексія Соболєва хочуть перевести з Мінекономіки до Офісу Президента.

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Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що міністру економіки України Олексію Соболєву можуть запропонувати перейти на роботу до Офісу Президента. Йому планують запропонувати посаду заступника керівника ОП Кирила Буданова з економічних питань.

За словами Глави держави, він обговорив можливу кадрову зміну з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим.

«Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим, у нас була вакансія. Ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболєву посаду заступника по економіці в Офісі Президента України», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі йдеться саме про пропозицію, а остаточне рішення ще має бути ухвалене.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу Кабміну.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ буде ухвалено пізніше.

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