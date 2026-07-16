ДПС пояснила, у яких випадках капітальний ремонт житла, облаштування пандусів і ремонт укриттів не підпадають під звільнення від ПДВ, навіть якщо роботи фінансуються з бюджету.

Фото ілюстративне, джерело фото: suspilne.media

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Пільга з ПДВ на будівництво та ремонт житла за бюджетні кошти давно викликає запитання у підрядників. Чи поширюється вона на капітальний ремонт, облаштування пандусів, ремонт укриттів у житлових будинках та будівельні матеріали, а також коли виникають податкові зобов’язання при оплаті через Казначейство? «Судово-юридична газета» детально розібрала індивідуальну податкову консультацію ДПС від 8 липня 2026 року.

Питання виникло у будівельної компанії, яка виконує ремонтно-будівельні роботи за договорами підряду з бюджетною установою. Роботи фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів, що надходять через органи Державної казначейської служби. Йшлося про два види робіт: капітальний ремонт із влаштування пандуса у житловому будинку; капітальний ремонт підвального приміщення, яке використовується як найпростіше укриття.

Крім того, підрядник попросив роз’яснити, чи поширюється звільнення від ПДВ на будівельні матеріали, які він закуповує для виконання робіт, та коли виникають податкові зобов’язання, якщо оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Коли роботи можуть бути звільнені від ПДВ

ДПС нагадала, що відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів і послуг на митній території України.

Водночас пункт 197.15 статті 197 ПКУ встановлює спеціальну пільгу: від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Пандус і укриття – не завжди підпадають під пільгу

Найважливіший висновок консультації стосується саме характеру робіт. Податкова зазначила, що якщо підрядник фактично виконує будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту або реконструкції житла, а їх оплата здійснюється безпосередньо з державного чи місцевого бюджету через рахунки Державної казначейської служби, такі операції можуть бути звільнені від ПДВ відповідно до пункту 197.15 статті 197 ПКУ.

Проте одночасно ДПС звернула увагу на принципову обставину. За висновком податкового органу, режим звільнення не поширюється на роботи з капітального ремонту чи реконструкції окремих елементів житлового будинку, навіть якщо вони фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Як приклад у консультації прямо наведено: облаштування пандуса у під’їзді, ремонт підвального приміщення (укриття або технічного поверху). Таким чином, сама лише бюджетна форма фінансування ще не означає автоматичного застосування пільги.

Остаточне визначення виду робіт – не компетенція ДПС

Водночас податкова окремо підкреслила, що не уповноважена визначати, чи належать конкретні роботи до капітального ремонту або реконструкції житла. З цього питання ДПС рекомендувала звертатися до Міністерства розвитку громад та територій України, яке відповідно до законодавства формує державну політику у сфері будівництва, містобудування та житлової політики.

При цьому поняття будівництва визначене частиною першою статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI, відповідно до якої будівництвом вважаються нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об’єкта. Крім того, визначення капітального ремонту житлового будинку містять Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу №76.

Чи поширюється пільга на будівельні матеріали

Ще одним питанням стало оподаткування матеріалів, які підрядник купує для виконання робіт. Пункт 197.15 статті 197 ПКУ звільняє від ПДВ саме операції з постачання будівельно-монтажних робіт, а не окремі товари. Тому, навіть якщо будівельні матеріали включаються до кошторису та відображаються в актах виконаних робіт, сам по собі режим звільнення не поширюється на їх вартість як окремий об’єкт постачання.

У консультації податкова також наголосила, що під час визначення порядку оподаткування необхідно враховувати не лише юридичне оформлення договору. ДПС послалася на статтю 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», яка закріплює принцип превалювання сутності над формою. Це означає, що для цілей оподаткування оцінюється реальний економічний зміст господарської операції, а не лише її назва або спосіб документального оформлення. Саме тому під час застосування пільги контролюючий орган аналізує фактичний характер виконаних робіт.

Коли виникають податкові зобов’язання

Окремо ДПС відповіла на питання щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань. За загальним правилом застосовується принцип «першої події», однак для операцій, що оплачуються бюджетними коштами, діє спеціальна норма. Відповідно до пункту 187.7 статті 187 ПКУ, якщо оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів, податкові зобов’язання виникають на дату зарахування коштів на рахунок платника податку або отримання компенсації в іншій формі.

Підтвердженням того, що роботи оплачуються саме за рахунок бюджету, є відповідна умова договору про здійснення розрахунків через рахунок Державної казначейської служби. На дату виникнення податкових зобов’язань платник зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ.

Що це означає для підрядників

Нова індивідуальна податкова консультація демонструє, що для застосування пільги недостатньо лише виконувати роботи за бюджетні кошти. Податкова фактично виходить із того, що необхідно оцінювати характер конкретних будівельно-монтажних робіт. Якщо вони стосуються лише окремих конструктивних елементів житлового будинку, як-от пандусів чи підвальних приміщень, звільнення від ПДВ, передбачене пунктом 197.15 статті 197 ПКУ, може не застосовуватися.

Водночас ДПС нагадала, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ ця індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому її надано. Проте викладена у ній правова позиція може бути орієнтиром для інших підрядних організацій, які виконують ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів.

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