Нардеп Микита Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата
11:26, 16 липня 2026
Для припинення депутатських повноважень Верховна Рада має ухвалити відповідну постанову.
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв під час засідання Верховної Ради 16 липня заявив про дострокове складання депутатського мандата.
Микита Потураєв є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Для припинення депутатських повноважень Верховна Рада має ухвалити відповідну постанову.
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