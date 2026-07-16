Нардеп Микита Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата

Для припинення депутатських повноважень Верховна Рада має ухвалити відповідну постанову.

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв під час засідання Верховної Ради 16 липня заявив про дострокове складання депутатського мандата.

Микита Потураєв є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Для припинення депутатських повноважень Верховна Рада має ухвалити відповідну постанову.

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