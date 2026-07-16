Нардеп Никита Потураев заявил о досрочном сложении депутатского мандата

Для прекращения депутатских полномочий Верховная Рада должна принять соответствующее постановление.

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев во время заседания Верховной Рады 16 июля заявил о досрочном сложении депутатского мандата.

Никита Потураев является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Для прекращения депутатских полномочий Верховная Рада должна принять соответствующее постановление.

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