Русскоязычную музыку хотят окончательно убрать из публичного пространства: штрафы будут достигать 25 500 гривен

Новые правила могут коснуться работы, образования, выборов, концертов, детских лагерей и даже покупки программного обеспечения.

Фото: УНИАН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинское языковое законодательство может претерпеть одно из самых масштабных обновлений за последние годы. Предлагается изменить правила использования государственного языка сразу в ряде сфер — от работы органов власти, образования и культуры до избирательного процесса, деятельности общественных объединений, детских лагерей и продажи программного обеспечения.

Кроме того, предлагается установить новые требования к владению украинским языком для отдельных категорий должностных лиц, усилить ответственность за нарушение языкового законодательства и ввести ряд ограничений относительно использования языка государства-агрессора.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного». Документом предлагается внести изменения в 22 закона Украины, чтобы усилить механизмы защиты государственного языка, устранить пробелы в действующем законодательстве и согласовать отдельные нормы с Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Он подготовлен во исполнение постановления Верховной Рады от 15 января 2026 года «О мерах по поддержке и укреплению украинского языка как государственного», которым профильному парламентскому комитету было поручено разработать соответствующие законодательные изменения.

По результатам анализа почти семилетней практики применения языкового законодательства был определен ряд норм, которые нуждаются в уточнении или дополнении.

Расширение круга лиц, которые обязаны владеть украинским языком

Одной из ключевых новаций является расширение перечня лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных или профессиональных обязанностей.

В частности, такие требования предлагается прямо распространить на:

народных депутатов Украины;

руководителей государственных научных учреждений;

руководителей государственных учреждений культуры;

частных исполнителей;

арбитражных управляющих;

аудиторов;

отдельные другие категории лиц, деятельность которых связана с выполнением публично значимых функций.Кроме того, законопроект 15412 уточняет порядок подтверждения уровня владения государственным языком отдельными категориями лиц в соответствии с действующим законодательством.

Новые требования к работе органов власти и официальным документам

Документ предлагает закрепить, что официальные документы, решения, переписка, информационные материалы и другие тексты органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций должны соответствовать стандартам государственного языка.

Также уточняется, что право человека пользоваться украинским языком распространяется не только на период исполнения трудовых обязанностей, но и на этап трудоустройства. То есть граждане будут иметь право использовать государственный язык уже при приеме на работу.

Новые правила для программного обеспечения и информации для потребителей

Отдельный блок изменений касается компьютерных программ.

Предусматривается, что если программное обеспечение реализуется в Украине без украиноязычного пользовательского интерфейса, продавец будет обязан сообщить об этом покупателю еще до заключения договора купли-продажи.

Кроме того, законопроект предлагает установить единые требования к оформлению информации для всеобщего ознакомления. В частности, текст на других языках не может быть выполнен более крупным шрифтом или визуально доминировать над текстом на украинском языке.

Украиноязычная среда в детских лагерях

Документ предлагает впервые урегулировать вопрос использования государственного языка в сфере оздоровления и отдыха детей.

Для этого Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предлагается дополнить новой статьей «Государственный язык в сфере оздоровления и отдыха детей».

Одновременно вносятся изменения в Закон «Об оздоровлении и отдыхе детей». Ими предусмотрено, что языковой режим в детских учреждениях будет определяться именно языковым законом, а работники таких учреждений должны обеспечивать детям украиноязычную среду и соблюдать требования законодательства относительно применения государственного языка.

Право использовать украинский язык на любых мероприятиях

Законопроект также гарантирует право каждого лица использовать государственный язык во время участия в мероприятиях политических партий, общественных объединений и других юридических лиц.

Предлагается прямо предусмотреть, что ни один участник такого мероприятия не может быть лишен права выступать или общаться на украинском языке.

Новые правила во время выборов и референдумов

Документом предлагается внести изменения в Избирательный кодекс Украины.

В частности, предусмотрено, что члены избирательных комиссий должны владеть государственным языком и использовать его при осуществлении своих полномочий.

Также уточняются положения относительно подтверждения кандидатами уровня владения государственным языком.

Аналогичные изменения предлагается внести и в Закон «О всеукраинском референдуме».

Какие полномочия получат органы местного самоуправления

Законопроектом предлагается дополнить Закон «О местном самоуправлении в Украине» положениями, которые расширяют полномочия органов местного самоуправления в языковой сфере.

В частности, местные советы смогут:

создавать условия для развития и функционирования украинского языка;

содействовать популяризации государственного языка;

обеспечивать распространение знаний об украинском языке как важной составляющей украинского и европейского культурного наследия.

Одновременно изменениями в Закон «О местных государственных администрациях» уточняются их полномочия по обеспечению развития государственного языка, а также языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Предлагают существенно усилить ответственность за нарушение языкового законодательства

Одной из наиболее резонансных новаций законопроекта является изменение подхода к ответственности за нарушение законодательства о государственном языке.

Предлагается изложить в новой редакции статью 57 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регулирует порядок применения мер реагирования Уполномоченным по защите государственного языка.

Если нарушение требований об обязательном применении государственного языка будет установлено впервые, Уполномоченный сможет:

объявить предупреждение;

либо наложить штраф в размере от 400 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на 2026 год это составляет от 6 800 до 17 000 грн.За повторное нарушение в течение года после применения взыскания предлагается установить штраф от 1200 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что по состоянию на 2026 год составляет от 20 400 до 25 500 грн.

Какие еще изменения содержит законопроект

Документ также предусматривает ряд изменений в другие законы Украины.

Так, предлагается установить, что во внешкольном образовании во время образовательного процесса не допускается использование государственного (официального) языка государства, которое Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом. Аналогичное правило предлагается распространить и на частные учреждения общего среднего образования.

Кроме того, изменениями в Закон «Об общественных объединениях» предлагается запретить использование в названиях общественных объединений наряду с украинским языком государственного (официального) языка государства-агрессора или государства-оккупанта.

Также законопроектом предусмотрены изменения в законодательство в сфере культуры. В частности, предлагается запретить публичное исполнение, показ и демонстрацию произведений, исполненных на государственном (официальном) языке государства-агрессора, а также соответствующих фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов.

Отдельными положениями документа уточняются задачи дипломатической службы. Предусматривается, что она должна содействовать развитию, популяризации и распространению украинского языка за рубежом как одного из элементов культурной дипломатии Украины.

Зачем предлагают принять закон

Главной целью законопроекта является повышение эффективности функционирования украинского языка как государственного, устранение пробелов в действующем законодательстве и приведение отдельных законов в соответствие с Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ также призван обеспечить надлежащую реализацию постановления Верховной Рады от 15 января 2026 года о поддержке и укреплении украинского языка.

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Вместе с тем ожидается, что принятие документа будет способствовать укреплению позиций украинского языка в общественной жизни, повышению уровня защиты языковых прав граждан, а также совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.