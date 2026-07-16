В городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны

Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.

Фото: СМИ

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В разных городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

по информации СМИ, дюди вышли на протесты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Черкассах.

Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.

Отметим, что Михаил Федоров подтвердил, что покидает должность министра обороны.

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