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В городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны

09:40, 16 июля 2026
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Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.
В городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны
Фото: СМИ
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В разных городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

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по информации СМИ, дюди вышли на протесты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Черкассах.

Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.

Отметим, что Михаил Федоров подтвердил, что покидает должность министра обороны.

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