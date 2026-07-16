В городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны
09:40, 16 июля 2026
Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.
Фото: СМИ
В разных городах Украины проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
по информации СМИ, дюди вышли на протесты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Черкассах.
Участники акций выражают несогласие с таким кадровым решением.
Отметим, что Михаил Федоров подтвердил, что покидает должность министра обороны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.