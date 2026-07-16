Бывший спасатель выиграл дело об индексации, а затем взыскал еще 155 тысяч грн за задержку расчета

После выплаты индексации по решению суда бывший сотрудник ГСЧС добился также компенсации за задержку окончательного расчета при увольнении.

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Бывший сотрудник ГСЧС, который через суд добился выплаты более 280 тыс. грн индексации денежного обеспечения, также получил право на компенсацию за несвоевременный расчет при увольнении. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправными действия пожарно-спасательного отряда по задержке окончательного расчета и взыскал в пользу истца 155 112 грн среднего заработка. Кроме того, суд признал противоправным бездействие ответчика относительно неначисления компенсации утраты части доходов и обязал начислить и выплатить ее в соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты». Конкретный размер этой компенсации суд не определял.

Обстоятельства дела

Истец проходил службу гражданской защиты в 8 Государственном пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и был уволен 23 апреля 2025 года.

В день увольнения с ним не был проведен полный расчет, поскольку ему не выплатили причитающуюся индексацию денежного обеспечения.

Впоследствии решением Днепропетровского окружного административного суда от 17 июля 2025 года по делу №160/17414/26 было признано противоправным невыплату индексации и обязано подразделение ГСЧС начислить и выплатить ее за период с 1 декабря 2015 года по 23 апреля 2025 года.

Во исполнение этого решения 13 февраля 2026 года бывшему сотруднику выплатили 280 226,92 грн индексации. Именно после этой выплаты, как отметил суд, фактически был завершен окончательный расчет при увольнении.

После этого истец обратился в суд с новым иском, полагая, что из-за несвоевременной выплаты индексации имеет право на средний заработок за время задержки окончательного расчета при увольнении, а также на компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты индексации.

Позиция суда

Суд отметил, что индексация денежного обеспечения относится к суммам, которые должны были быть выплачены работнику в день увольнения. Поскольку на момент исключения истца из списков личного состава эти средства выплачены не были, окончательный расчет проведен не был, а потому возникли основания для применения статьи 117 Кодекса законов о труде Украины.

Вместе с тем суд обратил внимание, что после изменений в статью 117 КЗоТ, вступивших в силу 19 июля 2022 года, средний заработок за задержку расчета может быть взыскан не более чем за шесть месяцев, даже если фактическая задержка продолжалась дольше. Именно эту редакцию закона суд применил по делу, сославшись также на актуальную практику Верховного Суда.

Отдельно суд подчеркнул, что специальное законодательство, регулирующее прохождение службы, не устанавливает ответственность за несвоевременный расчет при увольнении. Поэтому к таким правоотношениям применяются общие положения статей 116 и 117 КЗоТ Украины, что соответствует правовым выводам Верховного Суда.

Как суд определил сумму

Суд установил, что истец был уволен 23 апреля 2025 года, а невыплаченную индексацию перечислили лишь 13 февраля 2026 года. Следовательно, первым днем задержки суд определил 24 апреля 2025 года, а последним — 12 февраля 2026 года.

Среднедневное денежное обеспечение истца суд исчислил в размере 843 грн, исходя из выплат за февраль и март 2025 года.

С учетом установленного статьей 117 КЗоТ ограничения в шесть месяцев суд взыскал в пользу истца 155 112 грн среднего заработка за задержку окончательного расчета при увольнении.

Относительно компенсации утраты части доходов

Суд также рассмотрел требование о компенсации утраты части доходов в соответствии с Законом Украины №2050-III.

В решении указано, что право на такую компенсацию возникает в случае нарушения сроков выплаты денежных доходов более чем на один календарный месяц независимо от того, были ли соответствующие суммы выплачены добровольно либо только после принятия судебного решения. Суд также сослался на практику Верховного Суда, согласно которой право на компенсацию существует независимо от того, были ли такие суммы предварительно начислены, если они подлежали начислению и выплате.

Вместе с тем суд не определял конкретный размер компенсации, поскольку ее исчисление относится к полномочиям ответчика. Поэтому он признал противоправным бездействие подразделения ГСЧС и обязал его провести начисление и выплату этой компенсации в соответствии с требованиями законодательства.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия подразделения ГСЧС относительно неначисления и невыплаты среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, взыскал в пользу истца 155 112 грн среднего заработка, признал противоправным бездействие относительно неначисления компенсации утраты части доходов и обязал ответчика начислить и выплатить ее.

Вместе с тем в части исковых требований суд отказал, поскольку не стал самостоятельно определять конкретный размер компенсации утраты части доходов, указав, что ее исчисление относится к полномочиям ответчика.

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