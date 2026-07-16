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Владимир Зеленский предложил Сергея Корецкого на должность премьер-министра

07:20, 16 июля 2026
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Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Владимир Зеленский предложил Сергея Корецкого на должность премьер-министра
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В Верховную Раду поступило представление Президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Речь идет о постановлении 15414.

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Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с процедурой, определенной законодательством.

«В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — отметил Руслан Стефанчук. 

Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Галина Михайлюк.

Корецкий — бывший руководитель государственной компании «Нафтогаз Украины».

Как сообщают СМИ, до этого он несколько лет, с 2022 по 2025 год, руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», акции которых были переданы в собственность государства.

До работы в государственном секторе Сергей Корецкий занимался бизнесом.

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Верховная Рада Украины назначение Владимир Зеленский

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