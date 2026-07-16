Пенсия в связи с потерей кормильца: как влияет официальная работа студента на выплаты от государства

Пенсионный фонд объяснил, влияет ли официальное трудоустройство на выплату пенсии студентам, обучающимся по дневной форме.

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Многие студенты, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, откладывают официальное трудоустройство из-за опасений потерять государственную поддержку. Особенно это актуально летом, когда молодежь активно ищет работу или проходит стажировку. В то же время действующее законодательство не увязывает право на такую ​​пенсию с фактом трудоустройства.

Решающее значение имеют совсем другие обстоятельства. «Судебно-юридическая газета» разбиралась, кто имеет право на пенсию, как ее не потерять и что нужно помнить студентам.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Правовые основания для назначения этой выплаты определяет Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно статье 36 Закона, пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании. К таким лицам относятся, в частности, дети.

Отдельно закон предусматривает гарантии для студентов. Так, право на выплату сохраняется за детьми, обучающимися по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Пенсия выплачивается до завершения обучения, но не дольше достижения 23-летнего возраста.

Кроме того, закон учитывает переход между разными уровнями образования. Если после окончания учебы лицо поступает в другое учебное заведение или продолжает обучение на следующем образовательном уровне, право на пенсию также может сохраняться, если перерыв между учебой не превышает четырех месяцев.

Для детей-сирот закон устанавливает отдельную гарантию – они получают пенсию до 23 лет независимо от того, продолжают обучение или нет.

Влияет ли официальное трудоустройство на выплату пенсии

Именно этот вопрос часто возникает у студентов, которые планируют работать во время обучения. Пенсионный фонд Украины обратил внимание, что факт трудоустройства не влияет на право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Такой вывод следует и из содержания статьи 36 Закона. Норма не содержит никаких требований относительно отсутствия работы или получения заработной платы как условия назначения или продления выплаты пенсии.

Другими словами, студент может: официально трудоустроиться, работать по трудовому договору, получать заработную плату и одновременно продолжать получать пенсию в связи с потерей кормильца, если он учится по дневной форме и еще не достиг 23 лет. Именно эти два условия являются определяющими для продолжения выплат.

Какие обстоятельства могут привести к прекращению выплаты

Хотя официальное трудоустройство не является основанием для потери пенсии, закон определяет случаи, когда право на выплату прекращается. Пенсия может быть прекращена, если:

студент закончил обучение;

его отчислили из учебного заведения;

он перевелся с дневной формы обучения на заочную или другую форму, не дающую права на соответствующую пенсию;

исполнилось 23 года (кроме случаев, предусмотренных законом для детей-сирот);

возникли другие обстоятельства, по которым лицо потеряло статус нетрудоспособного члена семьи.

Именно эти обстоятельства, а не факт работы могут повлиять на дальнейшую выплату пенсии.

Нужно ли сообщать Пенсионному фонду

Согласно статье 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», получатель пенсии обязан сообщать органу Пенсионного фонда об обстоятельствах, которые могут повлиять на ее выплату. Прежде всего, это касается прекращения обучения, перевода на другую форму получения образования или других юридически значимых изменений.

В то же время, именно официальное трудоустройство не относится к обстоятельствам, которые прекращают право на пенсию в связи с потерей кормильца, если студент продолжает учиться по дневной форме и отвечает требованиям статьи 36 Закона.

Какие документы подтверждают право на продление выплаты

После достижения 18 лет право на пенсию уже не безусловно, поэтому Пенсионный фонд должен иметь подтверждение того, что студент продолжает отвечать требованиям закона. Для этого, как правило, предоставляется справка из учебного заведения, подтверждающая обучение по дневной форме.

Если лицо поступает в другое учебное заведение после завершения предыдущего уровня образования, необходимо также подтвердить факт продолжения учебы. Именно эти документы имеют юридическое значение для продления выплаты пенсии. Справка с места работы или информация об официальном трудоустройстве сама по себе не является основанием для прекращения выплат.

Таким образом, действующее законодательство четко разграничивает право на пенсию в связи с потерей кормильца и фактом официального трудоустройства. Для студентов определяющими остаются не наличие работы или размер заработной платы, а обучение по дневной форме и возраст до 23 лет. Именно поэтому официальное трудоустройство не является основанием для прекращения выплаты пенсии в связи с потерей кормильца.

В то же время студентам следует своевременно сообщать Пенсионному фонду об изменениях, которые действительно могут повлиять на право на государственную поддержку, в частности о завершении или прекращении обучения.

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