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Некоторые украинцы могут получить сразу 10 пенсий: кому предусмотрена дополнительная выплата

21:50, 15 июля 2026
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Речь идет о специалистах государственных или коммунальных учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты.
Некоторые украинцы могут получить сразу 10 пенсий: кому предусмотрена дополнительная выплата
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Отдельные категории украинцев при оформлении пенсии по возрасту могут получить единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий. Такая выплата предусмотрена для работников государственных и коммунальных учреждений при определённых условиях.

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Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на единовременную помощь имеют не все пенсионеры, а только работники отдельных сфер — образования, здравоохранения и социальной защиты. Речь идёт о специалистах, чья работа связана с повышенной психоэмоциональной и социальной нагрузкой.

Должность работника должна входить в специальный перечень, утверждённый постановлением Кабинета министров Украины №909 от 4 ноября 1993 года. В этом документе определены профессии, периоды работы на которых засчитываются в специальный стаж для назначения пенсии за выслугу лет.

В ПФУ отметили, что для получения выплаты одновременно должны выполняться четыре условия.

В частности:

  • на день достижения пенсионного возраста человек должен работать в государственном или коммунальном учреждении;
  • занимать должность, которая предусмотрена перечнем согласно постановлению Кабмина №909;
  • иметь специальный стаж работы на таких должностях не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  • ранее не получать никаких пенсионных выплат, в частности пенсию по инвалидности или за выслугу лет.
  • Если хотя бы одно из условий не выполняется, право на единовременную помощь не возникает.

Если человек соответствует всем требованиям, территориальные органы Пенсионного фонда назначают помощь автоматически во время оформления первой пенсии по возрасту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые после достижения пенсионного возраста не спешат оформлять пенсию и продолжают официально работать, могут рассчитывать на увеличение будущих выплат. Такой механизм предусмотрен законодательством и призван поощрять граждан дольше оставаться на рынке труда.

Размер надбавки зависит от того, на какой срок человек откладывает оформление пенсии. Если отсрочка длится до пяти лет включительно, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц. Если же пенсию оформляют более чем через пять лет после получения права на неё, надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц.

Например, год отсрочки обеспечит повышение пенсии на 6%, два года — на 12%. Если же человек решит оформить пенсию через шесть лет (72 месяца), её основной размер увеличится на 54%.

В то же время такое решение не всегда является финансово выгодным. Перед тем как откладывать выход на пенсию, стоит проанализировать собственную ситуацию и сравнить возможные преимущества и потери.

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