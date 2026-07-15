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Трудоустройство во время обучения: может ли студент сохранить пенсию по потере кормильца

20:40, 15 июля 2026
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Выплаты по потере кормильца производятся до окончания детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.
Трудоустройство во время обучения: может ли студент сохранить пенсию по потере кормильца
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Трудоустройство не является основанием для прекращения выплаты пенсии в связи с потерей кормильца для студентов, которые обучаются по дневной форме и не достигли 23 лет.

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Согласно статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют, в частности, дети умершего кормильца, которые обучаются по дневной форме в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технических и высших учебных заведениях.

Выплата такой пенсии осуществляется до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет. Также закон предусматривает право на пенсию для детей-сирот до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что сам факт трудоустройства не влияет на право получать пенсию в связи с потерей кормильца.

Таким образом, студентка, которая учится в университете на дневной форме обучения и устроилась на работу, может продолжать получать назначенную пенсию, если ей еще не исполнилось 23 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», не каждый родственник умершего человека автоматически имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Для назначения выплат необходимо соответствовать определенным законом условиям. Получать пенсию могут только отдельные категории родственников. К ним относятся муж или жена, а также родители умершего, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Также право на выплаты имеют дети до 18 лет, дети старше этого возраста с инвалидностью, установленной до достижения совершеннолетия, а также дети, которые обучаются на дневной форме, — до 23 лет. К этой категории относятся и дети-сироты до 23 лет.

Кроме того, пенсию могут назначить членам семьи человека, который пропал без вести, если они находились на его содержании.

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