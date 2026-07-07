Пенсия по потери кормильца: кто может оформить выплаты и сколько можно получить

Главное условие – подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.

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Не каждый родственник умершего человека автоматически получает право на пенсию по случаю потери кормильца. Для назначения выплат необходимо соответствовать условиям, установленным законодательством.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, оформить такую пенсию могут только определенные категории родственников. К ним относятся муж или жена, а также родители умершего, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Право на выплаты также имеют дети до 18 лет, дети старше этого возраста с инвалидностью, установленной до достижения совершеннолетия, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения, — до 23 лет. В эту категорию также входят дети-сироты до 23 лет.

Кроме того, пенсию могут назначить членам семьи человека, который пропал без вести, если они находились на его иждивении.

Право на выплаты имеют также муж, жена, а при их отсутствии — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком или детьми до 8 лет.

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Если получатель один, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если таких лиц двое или больше — выплата составляет 100% такой пенсии и распределяется между ними поровну.

В 2026 году установлены минимальные размеры выплат. Для одного нетрудоспособного члена семьи сумма составляет 2361 гривну, для двух — 2833,20 гривны, для трех и более — 3541,50 гривны.

Выплаты осуществляют до момента прекращения нетрудоспособности получателя. Для людей пенсионного возраста пенсия назначается пожизненно.

Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ либо портал «Дія».

Главным условием является подача заявления в течение 12 месяцев после смерти кормильца. В случае пропуска этого срока право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал Пенсионный фонд сохранить прежний размер его пенсии, поскольку после перерасчета выплата стала меньше.

Суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области по поводу несохранения предыдущего размера пенсии при проведении перерасчета с 1 марта 2023 года. Также суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области провести с 1 марта 2023 года перерасчет и выплату пенсии до следующего повышения, рассчитав ее размер в сумме 17 918,38 гривны