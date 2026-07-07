  1. В Украине

Пенсия по потери кормильца: кто может оформить выплаты и сколько можно получить

21:19, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Главное условие – подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.
Пенсия по потери кормильца: кто может оформить выплаты и сколько можно получить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не каждый родственник умершего человека автоматически получает право на пенсию по случаю потери кормильца. Для назначения выплат необходимо соответствовать условиям, установленным законодательством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, оформить такую пенсию могут только определенные категории родственников. К ним относятся муж или жена, а также родители умершего, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Право на выплаты также имеют дети до 18 лет, дети старше этого возраста с инвалидностью, установленной до достижения совершеннолетия, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения, — до 23 лет. В эту категорию также входят дети-сироты до 23 лет.

Кроме того, пенсию могут назначить членам семьи человека, который пропал без вести, если они находились на его иждивении.

Право на выплаты имеют также муж, жена, а при их отсутствии — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком или детьми до 8 лет.

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Если получатель один, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если таких лиц двое или больше — выплата составляет 100% такой пенсии и распределяется между ними поровну.

В 2026 году установлены минимальные размеры выплат. Для одного нетрудоспособного члена семьи сумма составляет 2361 гривну, для двух — 2833,20 гривны, для трех и более — 3541,50 гривны.

Выплаты осуществляют до момента прекращения нетрудоспособности получателя. Для людей пенсионного возраста пенсия назначается пожизненно.

Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ либо портал «Дія».

Главным условием является подача заявления в течение 12 месяцев после смерти кормильца. В случае пропуска этого срока право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал Пенсионный фонд сохранить прежний размер его пенсии, поскольку после перерасчета выплата стала меньше.

Суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области по поводу несохранения предыдущего размера пенсии при проведении перерасчета с 1 марта 2023 года. Также суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области провести с 1 марта 2023 года перерасчет и выплату пенсии до следующего повышения, рассчитав ее размер в сумме 17 918,38 гривны

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]