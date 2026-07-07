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Гибель 14-летней спортсменки на санной трассе: дело директора спортшколы передано в суд

20:09, 7 июля 2026
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По данным следствия, руководитель детско-юношеской спортивной школы не обеспечил безопасную эксплуатацию аварийной санной трассы, где во время тренировки погибла 14-летняя девочка.
Гибель 14-летней спортсменки на санной трассе: дело директора спортшколы передано в суд
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора детско-юношеской спортивной школы, который отвечал за безопасную эксплуатацию санной трассы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По версии следствия, директор был ответственен за техническое состояние спортивного сооружения, его ремонт и безопасное использование. При этом санная трасса была изношена примерно на 80%: бетонные опоры и деревянный настил находились в аварийном состоянии.

Несмотря на это, как утверждает следствие, руководитель не организовал техническое обследование объекта и не инициировал проведение капитального ремонта.

Кроме того, зная об опасном состоянии трассы, в январе 2023 года он заключил договор о передаче её в аренду для проведения тренировок.

В мае 2023 года во время тренировки на этой санной трассе погибла 14-летняя спортсменка.

По информации прокуратуры, выводы проведенных экспертиз подтвердили причинно-следственную связь между техническим состоянием сооружения и гибелью ребенка.

Действия директора квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

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