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ВСП отказал в аресте судьи Виталия Дудченко, которого подозревают в получении взятки $2000 за «правильное» распределение дела

12:35, 28 июля 2026 271
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ВСП не дал согласия на арест председателя Берестинского районного суда Харьковской области по делу о взятке.
ВСП отказал в аресте судьи Виталия Дудченко, которого подозревают в получении взятки $2000 за «правильное» распределение дела
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Высший совет правосудия рассмотрел представление первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Берестинского районного суда Харьковской области Виталия Дудченко.

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Как известно, Виталий Дудченко указом Президента Украины от 15 августа 2008 года был назначен на должность судьи Красноградского районного суда Харьковской области сроком на пять лет. Решением собрания судей Красноградского районного суда Харьковской области от 7 августа 2024 года он был избран на административную должность председателя этого суда (впоследствии — Берестинский районный суд Харьковской области).

Обстоятельства дела

В уголовном производстве первым заместителем Генерального прокурора составлено и подписано уведомление о подозрении судье в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день Виталию Дудченко было сообщено о подозрении.

По версии следствия, в неустановленное время, но не позднее 24 февраля 2026 года, Виталий Дудченко познакомился с Игорем Твердохлебом, который занимал должность старшего следователя отделения № 2 следственного отдела Берестинского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. 24 марта 2026 года Виталий Дудченко, находясь в должности судьи и председателя Берестинского районного суда Харьковской области, в своем служебном кабинете получил от Игоря Твердохлеба неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США (что согласно официальному курсу Национального банка Украины на 24 марта составляло 87 657,6 грн). Денежные средства, полученные судьей, в тот же день были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время обыска в кладовой служебного кабинета судьи.

Неправомерную выгоду, по утверждению стороны обвинения, судья получил за создание условий, при которых автоматизированное распределение судебного дела по исковому заявлению Т. Переваровой об установлении факта, имеющего юридическое значение, в обязательном порядке будет определено именно ему, а также за рассмотрение дела и принятие положительного решения в пользу истца.

Таким образом, Виталий Дудченко подозревается в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Подозрение, как отмечается, подтверждается собранными доказательствами.

Решение Высшего совета правосудия

После анализа представления и продолжительного обсуждения Высший совет правосудия принял решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи Берестинского районного суда Харьковской области Виталия Дудченко под стражей. Основанием для отказа стало то, что представление первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко не соответствует требованиям частей первой и третьей статьи 184 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решение принято единогласно.

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судья арест ВСП

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Публикации

ВСП отказал в аресте судьи Виталия Дудченко, которого подозревают в получении взятки $2000 за «правильное» распределение дела

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