ВСП уволил в отставку судей Хозяйственного суда Николаевской области и Деснянского районного суда Киева
Высший совет правосудия на заседании рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и принял соответствующие решения.
По результатам рассмотрения ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Алексеева Андрея Павловича – с должности судьи Хозяйственного суда Николаевской области;
Тарасенко Наталью Владимировну – с должности судьи Деснянского районного суда города Киева.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в течение января–июня 2026 года Высший совет правосудия принял решения об увольнении 105 судей.
Наибольшую часть из них в первом полугодии 2026 года составили случаи увольнения в отставку.
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