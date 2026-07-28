ВСП уволил в отставку судей Хозяйственного суда Николаевской области и Деснянского районного суда Киева

В отставку уволены Андрей Алексеев и Наталья Тарасенко.

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Высший совет правосудия на заседании рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и принял соответствующие решения.

По результатам рассмотрения ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Алексеева Андрея Павловича – с должности судьи Хозяйственного суда Николаевской области;

Тарасенко Наталью Владимировну – с должности судьи Деснянского районного суда города Киева.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в течение января–июня 2026 года Высший совет правосудия принял решения об увольнении 105 судей.

Наибольшую часть из них в первом полугодии 2026 года составили случаи увольнения в отставку.

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