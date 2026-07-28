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Охрана остановила на выходе из магазина: обязаны ли вы показывать чек

13:13, 28 июля 2026 117
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Объясняем, когда можно не показывать чек и в каких случаях охрана имеет право вызвать полицию.
Охрана остановила на выходе из магазина: обязаны ли вы показывать чек
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После оплаты товара на выходе из супермаркета покупателя иногда останавливает охрана с просьбой показать кассовый чек. Для многих это привычная ситуация, однако далеко не все знают, является ли такое требование обязательным к исполнению. Законодательство разграничивает внутренние правила торговых сетей и полномочия сотрудников охраны, поэтому покупателям стоит знать, когда они могут отказаться от проверки, а в каких случаях охрана имеет право вызвать полицию.

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Обязан ли покупатель показывать чек охране

Украинское законодательство не устанавливает обязанности для покупателя предъявлять кассовый или фискальный чек по требованию сотрудников охраны магазина.

После оплаты товар переходит в собственность покупателя, а чек лишь подтверждает факт проведения расчетной операции. Поэтому проверка чека на выходе возможна только с добровольного согласия человека.

Как объясняют юристы, практика проверки чеков является внутренней процедурой отдельных торговых сетей, которая применяется для контроля возможных ошибок кассиров, работы систем безопасности или предотвращения потерь. При этом такие правила не создают для покупателей юридической обязанности показывать чек.

Кроме того, сотрудники охраны не являются правоохранителями и не наделены полномочиями принудительно проверять документы или проводить осмотр личных вещей.

Может ли охрана осматривать вещи покупателя

Без добровольного согласия покупателя охрана не имеет права осматривать сумки, пакеты или другие личные вещи.

Такие полномочия принадлежат правоохранительным органам и могут реализовываться только в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Поэтому требование показать содержимое сумки или покупки без согласия человека не является обязательным к исполнению только на основании просьбы сотрудника магазина.

Когда охрана имеет право задержать покупателя

Охрана не может произвольно задерживать посетителей магазина.

Передача человека полиции возможна только в случае, если имеются основания полагать, что было совершено правонарушение. В частности, это может произойти, если:

  • на выходе сработала противокражная система;
  • камеры видеонаблюдения зафиксировали возможную кражу;
  • о предполагаемом хищении товара сообщили другие покупатели или сотрудники магазина.

Именно в таких ситуациях охрана может вызвать полицию и задержать человека до ее прибытия для передачи правоохранителям.

В каких случаях охранники могут вызвать полицию

В Госпродпотребслужбе отмечают, что сотрудники охраны имеют право наблюдать за торговым залом, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.

Полицию могут вызвать, если:

  • сработала противокражная рамка;
  • система видеонаблюдения зафиксировала возможную кражу;
  • очевидцы сообщили охране о хищении товара.

При этом даже при таких обстоятельствах охранники не наделены правом самостоятельно проводить обыск вещей покупателя без его согласия и без участия правоохранителей.

Что делать, если не выпускают из магазина

Если сотрудники охраны без законных оснований блокируют выход из магазина или заставляют показать чек либо личные вещи, покупатель имеет право вызвать полицию для фиксации возможного нарушения своих прав.

Сам по себе факт отказа показать чек не является основанием для ограничения свободы передвижения человека.

Можно ли не брать бумажный чек

На кассах супермаркетов покупателей часто спрашивают, нужен ли им бумажный чек. Отказаться от его получения можно, однако это не освобождает продавца от обязанности провести расчетную операцию через зарегистрированный кассовый аппарат или программный РРО.

Закон требует, чтобы продавец оформлял расчет на полную сумму покупки и формировал расчетный документ. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.

При этом для самого покупателя чек остается важным документом. Именно он подтверждает факт приобретения товара и может понадобиться для возврата продукции, обмена, гарантийного ремонта или защиты прав потребителя в случае возникновения спора.

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