От депутатов до главы МСЭК: кого в июне суды привлекли к ответственности за декларации НАПК

Главе Первомайской МСЭК назначили штраф в размере 68 тысяч грн за сокрытые в декларации 2,7 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 415 полных проверок деклараций должностных лиц за первое полугодие текущего года. Проверки проводились на основе риск-ориентированного подхода.

По результатам проверок нарушения были выявлены в 412 декларациях. Общая сумма установленных признаков нарушений превысила 1,9 млрд грн.

За шесть месяцев 2026 года суды вынесли 8 обвинительных приговоров по уголовным производствам по ст. 366-2 УК Украины и 24 постановления по делам об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. В настоящее время на рассмотрении судов находятся еще 65 обвинительных актов по ст. 366-2 УК Украины и два обвинительных акта по ст. 368-5 УК Украины.

Например, вступил в законную силу обвинительный приговор по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины в отношении начальницы отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета (дело № 511/2931/25).

Среди привлеченных к административной ответственности за недостоверное декларирование — бывший ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (дело № 761/1434/26).

В июне суды привлекли к ответственности

Главу Первомайской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии в Николаевской области Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал виновным в недостоверном декларировании на сумму 2,7 млн грн (по ст. 366-2 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения и экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, сроком на три года. Приговор вступил в законную силу (дело № 484/6416/25).

Депутата Девладовского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области Софиевский районный суд Днепропетровской области признал виновным в недостоверном декларировании на сумму 8,6 млн грн (по ст. 366-2 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на один год. Приговор вступил в законную силу (№ 193/555/26).

К административной ответственности по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП в июне привлечены депутат Саксаганского поселкового совета (дело № 174/763/26), депутат Украинского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области (дело № 188/1770/26), начальник финансового отдела Украинского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области (дело № 188/1769/26), член экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица КНП «Клиническое учреждение по оказанию психиатрической помощи "ПСИХИАТРИЯ"» (постановление не вступило в законную силу, дело № 758/8892/26), работник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области (постановление не вступило в законную силу, дело № 502/1269/26).

В целом за 2024–2026 гг. по материалам полных проверок НАПК суды вынесли 15 обвинительных приговоров по ст. 366-2 УК Украины, вступивших в законную силу, 95 человек привлечены к административной ответственности за недостоверное декларирование.

В первом полугодии 2026 года НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру четыре материала о выявлении признаков необоснованных активов. По этим материалам, в том числе по результатам полных проверок, САП подала в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) два иска о признании активов необоснованными на общую сумму 9,8 млн грн, которые находятся на рассмотрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.