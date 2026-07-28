Від депутатів до голови МСЕК: кого у червні суди притягнули до відповідальності за декларації НАЗК

Голові Первомайської МСЕК призначили штраф у 68 тисяч грн за приховані у декларації 2,7 млн грн.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 415 повних перевірок декларацій посадових осіб за перше півріччя цього року. Перевірки проводилися на основі ризик-орієнтованого підходу.

За результатами перевірок порушення виявили у 412 деклараціях. Загальна сума встановлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

За шість місяців 2026 року суди постановили 8 обвинувальних вироків у кримінальних провадженнях за ст. 366-2 КК України та 24 постанови у справах про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Наразі на розгляді судів перебуває ще 65 обвинувальних актів за ст. 366-2 КК України та два обвинувальні акти за ст. 368-5 КК України.

Наприклад, набув законної сили обвинувальний вирок за ч. 1 ст. 366-2 КК України щодо начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (справа № 511/2931/25).

Серед притягнутих до адміністративної відповідальності за недостовірне декларування – колишній ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (справа № 761/1434/26).

У червні суди притягнули до відповідальності

Голову Первомайської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії в Миколаївській області Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав винним у недостовірному декларуванні на суму 2,7 млн грн (за ст. 366-2 КК України) і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров`я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи, строком на три роки. Вирок набрав законної сили (справа № 484/6416/25).

Депутата Девладівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області Софіївський районний суд Дніпропетровської області визнав винним у недостовірному декларуванні на суму 8,6 млн грн (за ст. 366-2 КК України) і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Вирок набрав законної сили (№ 193/555/26).

До адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП у червні притягнуто депутата Саксаганської селищної ради (справа № 174/763/26), депутата Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області (справа № 188/1770/26), начальника фінансового відділу Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області (справа № 188/1769/26), члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи КНП «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "ПСИХІАТРИЯ" (постанова не набрала законної сили, справа № 758/8892/26), працівника ГУ ДСНС України в Одеській області (постанова не набрала законної сили, справа № 502/1269/26).

Загалом за 2024-2026 рр. за матеріалами повних перевірок НАЗК суди постановили 15 обвинувальних вироків за ст. 366-2 КК України, які набули законної сили, 95 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за недостовірне декларування.

У першому півріччі 2026 року НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чотири матеріали щодо виявлення ознак необґрунтованих активів. За матеріалами, у тому числі повних перевірок САП подала до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) два позови про визнання активів необґрунтованими на загальну суму 9,8 млн грн, які перебувають на розгляді.

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