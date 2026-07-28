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Чому рахунки за воду можуть приходити, навіть якщо у квартирі ніхто не живе: головна помилка споживачів

10:19, 28 липня 2026 41
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Порожня квартира не гарантує припинення нарахувань за воду — усе залежить від дій власника.
Чому рахунки за воду можуть приходити, навіть якщо у квартирі ніхто не живе: головна помилка споживачів
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Тривала відсутність у квартирі чи будинку не означає автоматичного припинення нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення. Якщо не подбати про це заздалегідь, після повернення можна отримати рахунки навіть за період, коли житлом ніхто не користувався. Щоб уникнути зайвих витрат, необхідно виконати кілька простих дій ще до від’їзду або, якщо ви вже перебуваєте за кордоном, подати документи, які підтверджують вашу відсутність.

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Як повністю припинити нарахування

Найефективніший спосіб уникнути будь-яких нарахувань під час тривалої відсутності — офіційно опломбувати запірну арматуру (ввід).

Для цього перед від’їздом потрібно звернутися до абонентського відділу підприємства та подати заяву на опломбування вхідного вентиля.

Після проведення цієї процедури надання послуг офіційно призупиняється, а нарахування, зокрема й плата за абонентське обслуговування, не здійснюються.

Що робити, якщо ви вже перебуваєте за кордоном

Якщо ви вже виїхали, але не встигли опломбувати ввід, порядок дій залежить від наявності лічильника.

Якщо в помешканні встановлений лічильник, необхідно щомісяця передавати його показання, навіть якщо вони не змінюються. У такому разі слід подавати ті самі цифри кожного місяця.

Якщо лічильника немає або передавати показання неможливо, для ненарахування плати необхідно надати до абонентського відділу документи, що підтверджують перебування за кордоном.

Такі документи мають бути засвідчені консульством або посольством країни перебування та перекладені українською мовою з нотаріальним посвідченням.

Такий порядок передбачений пунктом 45 Правил надання послуг № 690. Відповідно до нього споживач має право на ненарахування плати у разі відсутності понад 30 днів за умови подання заяви та документів, що підтверджують цю обставину.

Які кроки варто зробити перед від’їздом

Перед тривалою відсутністю також рекомендується:

  • перекрити вхідні крани у квартирі чи будинку, щоб уникнути протікань і можливого затоплення;
  • зафіксувати останні показання лічильників і передати їх підприємству;
  • налаштувати нагадування про щомісячну передачу показань. Це можна робити дистанційно через особистий кабінет або за допомогою Viber чи Telegram-бота, навіть перебуваючи за кордоном.

Про такий алгоритм дій нагадали у КП «Полтававодоканал», закликавши споживачів подбати про оформлення необхідних документів ще до виїзду, щоб уникнути непорозумінь із нарахуваннями після повернення.

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