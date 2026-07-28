Викупити власний кредит за 1 гривню: для позичальників банків, які перейшли державі, пропонують нові правила

Йдеться про кредити в банках, які перейшли у власність держави, та нові способи їх врегулювання.

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Мільйони українців після початку повномасштабної війни втратили роботу, бізнес або значну частину доходів, через що більше не можуть виконувати кредитні зобов’язання, взяті ще до 24 лютого 2022 року. Особливо це стосується позичальників банків, активи яких згодом перейшли під контроль держави України. Для таких громадян пропонують створити окремий законодавчий механізм, який дозволить переглянути кредитні зобов’язання, визначити реальний розмір боргу, застосувати пільгову реструктуризацію та передбачити інші способи справедливого врегулювання.

Відповідну ініціативу виклали в петиції №41/010393-26еп, автор якої закликає Кабмін запровадити спеціальні правила для добросовісних позичальників банків, активи яких перейшли під контроль держави.

Чому пропонують змінити правила погашення кредитів

У петиції зазначається, що війна призвела до того, що мільйони громадян втратили роботу, бізнес, доходи та можливість виконувати фінансові зобов’язання, які виникли ще до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Україна внаслідок спеціальних процедур отримала контроль над окремими банками та їхніми активами, зокрема кредитними портфелями громадян.

Автор звернення наголошує, що громадяни, які оформлювали кредити в таких банках, не могли впливати на те, хто був їхнім власником, з яких причин змінився статус фінансової установи та які рішення щодо неї ухвалювала держава. Саме тому, на його думку, має бути створений спеціальний законодавчий механізм для врегулювання таких кредитів.

Для кого пропонують новий механізм

У документі зазначено, що новий підхід пропонується застосовувати не до всіх позичальників, а лише до громадян, які:

брали кредити для розвитку власної справи, створення робочих місць та підтримки української економіки;

сумлінно виконували свої зобов’язання до початку війни або до виникнення інших незалежних від них обставин;

втратили можливість погашати кредити через війну, втрату доходів, припинення бізнесу, погіршення здоров’я чи інші складні життєві обставини;

не вчиняли шахрайських дій.

Окремо наголошується, що не пропонує повністю звільнити громадян від виконання кредитних зобов’язань. Ідеться про створення справедливих правил для людей, які діяли добросовісно, але через війну та інші незалежні від них обставини більше не можуть обслуговувати кредити.

Які зміни пропонують

У петиції зазначається, що якщо держава отримує контроль над активами установ, які перебували під контролем власників, пов’язаних із державою-агресором, або набуває такі активи внаслідок спеціальної процедури, має бути передбачений справедливий підхід і до громадян України, які мають зобов’язання перед такими установами.

Зокрема, пропонується розглянути можливість:

перегляду кредитних зобов’язань;

врахування всіх фактично сплачених коштів, процентів та комісій;

визначення реального розміру заборгованості;

застосування пільгової реструктуризації;

надання позичальнику можливості спеціального викупу права вимоги за процедурою, визначеною законом, у тому числі за символічну суму — наприклад, за 1 гривню, якщо такі активи були отримані державою на спеціальних умовах.

Захист позичальників від тиску під час стягнення боргів

Окремо автор петиції пропонує забезпечити захист громадян від неправомірного психологічного тиску під час стягнення заборгованості, особливо в умовах воєнного стану.

Як зазначається у зверненні, його метою є не звільнення недобросовісних позичальників від відповідальності, а створення справедливого механізму для громадян України, які працювали, розвивали власний бізнес, створювали робочі місця та підтримували економіку країни, однак через війну й інші надзвичайні обставини втратили можливість виконувати свої кредитні зобов’язання.

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