Денис Улютін: біографія міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України

Денис Валерійович Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

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Денис Улютін — український державний службовець із понад 20-річним досвідом роботи у сфері державного управління та фінансів. До переходу в Міністерство соціальної політики працював у Державній податковій адміністрації України, Апараті Прем’єр-міністра України, Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві фінансів. У 2020–2025 роках обіймав посаду першого заступника міністра фінансів України, а 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Біографія Дениса Улютіна

Денис Валерійович Улютін народився 18 квітня 1982 року. Офіційна біографія, оприлюднена Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, не містить інформації про місце його народження.

Освіта

Денис Улютін здобув освіту у сфері фінансів. У 2004 році він отримав кваліфікацію магістра фінансів у Національній академії державної податкової служби України.

Початок професійної діяльності

Професійну діяльність Денис Улютін розпочав у Державній податковій адміністрації України, де працював головним державним податковим інспектором. Загалом його досвід у сфері державного управління та фінансів становить понад 20 років.

З березня 2010 року до квітня 2016 року Улютін працював в Апараті Прем’єр-міністра України. Наступним етапом його кар’єри стала робота в Міністерстві фінансів: з квітня 2016 року до червня 2018 року він очолював патронатну службу міністра фінансів України.

У 2019 році Денис Улютін продовжив роботу в системі державного управління. З квітня того року він обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. Документи Комісії з питань вищого корпусу державної служби також підтверджують його участь у конкурсі на цю посаду у 2019 році.

Робота у Міністерстві фінансів України

4 квітня 2020 року Дениса Улютіна призначили першим заступником міністра фінансів України. На цій посаді він працював до липня 2025 року.

На посаді першого заступника міністра фінансів Денис Улютін координував міжбюджетні відносини, фінансування сектору безпеки й оборони, діяльності органів прокуратури та окремих правоохоронних органів, а також відповідав за реалізацію національних програм співробітництва Україна — НАТО

У Міністерстві фінансів Улютін координував напрями реформування системи управління державними фінансами. До них належали середньострокове бюджетне планування, розвиток системи верифікації державних соціальних виплат та удосконалення управління публічними інвестиціями. Також він брав участь у євроінтеграційній роботі, зокрема в технічному діалозі з Європейською Комісією щодо сфери публічних фінансів.

У цей період Улютін також брав участь у міжнародному фінансовому діалозі, зокрема в обговоренні співпраці України з Міжнародним валютним фондом, а також у роботі з удосконалення системи протидії відмиванню коштів та виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

Призначення міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України

17 липня 2025 року Верховна Рада України підтримала новий склад Кабінету Міністрів, представлений прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Дениса Улютіна було призначено міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

На посаді міністра одним із напрямів його роботи стала трансформація системи соціальної підтримки з орієнтацією на фактичні потреби людини та сім’ї. Зокрема, Міністерство впроваджує Базову соціальну допомогу, яка має об’єднати окремі види державної підтримки та забезпечити більш адресний підхід до її призначення.

Окремим напрямом стала підтримка сімей із дітьми. У 2026 році реалізується програма «єЯсла», а Міністерство працює над цифровізацією та об’єднанням механізмів отримання різних видів «дитячих» виплат.

16 липня 2026 року парламент затвердив новий склад уряду, сформований за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького. Денис Улютін зберіг посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

За керівництва Дениса Улютіна Міністерство розвиває механізми житлової підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Зокрема, було запроваджено державну підтримку за програмою «єОселя».

Міністерство також працює над комплексним підходом до внутрішнього переміщення, який має охоплювати шлях людини від евакуації та тимчасового розміщення до інтеграції у громаді. Відповідні підходи закладаються у державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб.

Окремим напрямом роботи Дениса Улютіна на посаді міністра стала політика підтримки добровільного повернення та реінтеграції українців з-за кордону. У 2026 році Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами запустило цифрову платформу «Додому», яка об’єднує інформацію про державні сервіси, можливості працевлаштування і навчання, соціальну підтримку та умови в українських громадах, а також допомагає сформувати персональний план повернення. Денис Улютін представляв підходи до підтримки повернення та реінтеграції українців і взяв участь в офіційній презентації платформи.

Реформування соціальної системи та міжнародні проєкти

У 2026 році Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності розпочало реалізацію проєкту SPIRIT — Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation. Загальний обсяг фінансування проєкту становить 880 млн доларів США. Він спрямований на модернізацію системи соціального захисту, підтримку вразливих категорій населення та посилення спроможності громад.

Проєкт реалізується за підтримки Світового банку та міжнародних партнерів. Із загального обсягу фінансування 860 млн доларів становить позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а ще 20 млн доларів — грантове співфінансування.

Ще одним напрямом роботи Міністерства є розвиток мережі Центрів життєстійкості, в яких громадяни можуть безоплатно отримати психосоціальну підтримку. Станом на 2026 рік такі центри діяли у 369 громадах України.

Улютін також бере участь у міжнародному діалозі щодо соціальної політики та становища українців за кордоном. Зокрема, у 2026 році він обговорював із представниками Європейського Союзу механізми переходу українців після запланованого завершення дії режиму тимчасового захисту в ЄС та представляв Україну на міжнародних заходах, присвячених соціальним правам і соціальному захисту.

Ранг та відзнаки

Денис Улютін має 3-й ранг державного службовця. У 2017 році він отримав подяку Міністерства фінансів України.

Станом на липень 2026 року Денис Улютін обіймає посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України. На цій посаді він працює над реформуванням системи соціальної підтримки, політикою щодо сімей і дітей, підтримкою внутрішньо переміщених осіб, розвитком соціальних послуг та реалізацією міжнародних проєктів у соціальній сфері.

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