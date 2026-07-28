Чи впливає на допомогу одиноким матерям компенсація за «пакунок малюка»: відповідь ПФУ

У ПФУ нагадали умови призначення допомоги одиноким матерям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило, що грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час призначення всіх видів державної соціальної допомоги.

У ПФУ нагадали, що відповідна норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 року №114.

У відомстві також пояснили, що державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Таким чином, отримання грошової компенсації за «пакунок малюка» не впливатиме на розмір державної допомоги, яка призначається одиноким матерям на дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.