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Чи впливає на допомогу одиноким матерям компенсація за «пакунок малюка»: відповідь ПФУ

06:30, 28 липня 2026
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У ПФУ нагадали умови призначення допомоги одиноким матерям.
Чи впливає на допомогу одиноким матерям компенсація за «пакунок малюка»: відповідь ПФУ
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило, що грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час призначення всіх видів державної соціальної допомоги.

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У ПФУ нагадали, що відповідна норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 року №114.

У відомстві також пояснили, що державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Таким чином, отримання грошової компенсації за «пакунок малюка» не впливатиме на розмір державної допомоги, яка призначається одиноким матерям на дітей.

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Пенсійний фонд грошова допомога

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