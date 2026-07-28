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Чек із банкомата може допомогти шахраям: що потрібно знати

06:00, 28 липня 2026 246
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Друковані чеки після операцій у банкоматі можуть містити дані про транзакції, тому їх рекомендують зберігати або знищувати після використання.
Чек із банкомата може допомогти шахраям: що потрібно знати
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Звичайна звичка друкувати чек після зняття готівки в банкоматі може створити ризик для безпеки банківського рахунку. Шахраї можуть використовувати паперові квитанції, залишені біля банкоматів, для збору інформації, яка допомагає їм у шахрайських схемах.

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Правоохоронці рекомендують не залишати роздруковані чеки біля банкоматів, адже вони можуть містити інформацію про банківську картку та проведені операції. Щоб мінімізувати ризики, краще відмовитися від друку квитанції, забрати її із собою або знищити після використання.

Якщо потрібно перевірити залишок коштів на рахунку, у поліції радять робити це безпосередньо на екрані банкомата або через мобільний застосунок банку.

Як безпечно користуватися банкоматом

Також правоохоронці нагадують про інші правила безпечного користування банкоматами:

  • перед початком операції уважно огляньте клавіатуру, дисплей і карткоприймач на наявність сторонніх пристроїв або накладок;
  • під час введення PIN-коду прикривайте клавіатуру рукою, щоб приховані камери не могли зафіксувати комбінацію цифр;
  • не приймайте допомогу від незнайомців біля банкомата, оскільки це може бути частиною шахрайської схеми.

Якщо банкомат затримав картку, необхідно зв’язатися з банком за номером телефону, зазначеним безпосередньо на банкоматі. Використовувати номери, написані від руки або розміщені окремо на пристрої, не рекомендується. Крім того, слід якомога швидше заблокувати картку через мобільний застосунок банку.

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