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Водійка отримала 8 років ув’язнення за ДТП на трасі Київ – Чоп, у якій загинули жінка та 13-річний хлопець

01:00, 28 липня 2026 17
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У ДТП загинули 48-річна жінка та її 13-річний син, а батько родини отримав тілесні ушкодження.
Водійка отримала 8 років ув’язнення за ДТП на трасі Київ – Чоп, у якій загинули жінка та 13-річний хлопець
фото: прокуратура
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Суд визнав винною 31-річну водійку у скоєнні смертельної ДТП на трасі «Київ – Чоп». Жінці призначили 8 років позбавлення волі та заборонили керувати транспортними засобами протягом трьох років.

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Як повідомили у прокуратурі, аварія сталася 27 грудня 2025 року на автодорозі «Київ – Чоп». Засуджена, керуючи автомобілем Nissan Pathfinder, грубо порушила Правила дорожнього руху, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому після відпочинку.

За кермом легковика перебував чоловік, поруч їхала його 48-річна дружина, а на задньому сидінні — 13-річний син. Автомобіль рухався своєю смугою, а всі члени родини були пристебнуті пасками безпеки.

Унаслідок зіткнення хлопець загинув на місці події. Його мати померла в лікарні, не приходячи до тями. Батько отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час судових дебатів керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан наголосив, що найважливішими у цій справі є наслідки трагедії.

«У цій справі найважливішими є саме наслідки. Загинули дві людини. Одна з них — дитина. Ще одна людина залишилася живою, але назавжди втратила свою сім’ю», — зазначив він.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди.

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прокуратура ДТП вирок Закарпаття

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