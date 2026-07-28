Водитель получила 8 лет лишения свободы за ДТП на трассе Киев — Чоп, в котором погибли женщина и 13-летний мальчик

В ДТП погибла 48-летняя женщина и ее 13-летний сын, а отец семьи получил телесные повреждения.

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Суд признал виновной 31-летнего водителя в совершении смертельного ДТП на трассе «Киев — Чоп». Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы и лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Как сообщили в прокуратуре, авария произошла 27 декабря 2025 года на автодороге «Киев — Чоп». Осужденная, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, грубо нарушила Правила дорожного движения, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем семьи из Винницы, возвращавшейся домой после отдыха.

За рулем легкового автомобиля находился мужчина, рядом с ним ехала его 48-летняя жена, а на заднем сиденье — 13-летний сын. Автомобиль двигался по своей полосе, все члены семьи были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате столкновения мальчик погиб на месте происшествия. Его мать умерла в больнице, не приходя в сознание. Отец получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Во время судебных прений руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан подчеркнул, что в этом деле самыми важными являются последствия трагедии.

«В этом деле наиболее важны именно последствия. Погибли два человека. Один из них — ребенок. Еще один человек остался жив, но навсегда потерял свою семью», — отметил он.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда.

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