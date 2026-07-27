Штрафы больше не будут приходить: как досрочно отменить статус законного владельца автомобиля

Владелец или водитель могут досрочно прекратить действие статуса, если автомобилем больше не пользуются.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что статус законного пользователя транспортного средства можно отменить, если человек больше не пользуется автомобилем. Это можно сделать автоматически после наступления определенных условий или досрочно — по заявлению.

Для чего нужен статус законного пользователя

Статус законного пользователя дает возможность официально передать право управления автомобилем другому лицу. В таком случае штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами автоматической фиксации, будут высылаться фактическому водителю, а не владельцу транспортного средства.

Когда статус отменяется автоматически

В Главном сервисном центре МВД пояснили, что статус правомочного пользователя прекращается автоматически в следующих случаях:

по истечении срока, на который он был оформлен;

после смены владельца транспортного средства;

после назначения нового правомочного пользователя.

Как досрочно отменить статус

Если автомобилем больше не пользуются в качестве правомочного пользователя, статус можно отменить досрочно.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Инициировать отмену могут как владелец транспортного средства, так и правомочный пользователь.

Где можно оформить отмену

Отменить статус можно:

онлайн через «Кабинет водителя»;

в приложении «Дия»;

лично в любом сервисном центре МВД.

Что необходимо при личном обращении

В МВД обратили внимание, что при личном обращении соответствующий пользователь может отменить свой статус только в присутствии владельца транспортного средства или при наличии нотариально заверенной доверенности.

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