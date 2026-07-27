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ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой

09:00, 27 июля 2026 103
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ЕСПЧ установил нарушение принципа правовой определенности по делу против Украины, поскольку украинский суд сначала вынес решение, а впоследствии, определяя порядок его исполнения, фактически изменил его содержание.
ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой
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Европейский суд по правам человека установил нарушение Украиной принципа правовой определенности после того, как украинский суд, определяя порядок исполнения своего решения, фактически изменил его содержание. Суд сначала обязал не препятствовать проведению мирного собрания возле Администрации Президента, а впоследствии сам ограничил место проведения акции территорией возле ограждений, расположенных более чем в 100 метрах от здания.

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Дело «NAYDYONOV AND VEDUTENKO v. UKRAINE» касалось акции протеста, которую заявители планировали провести возле здания Администрации Президента Украины. Они стремились привлечь внимание к уголовному производству по факту похищения пяти транспортных средств, принадлежавших их предприятию, поскольку считали расследование длительным и неэффективным.

Заявители уведомили Киевскую городскую государственную администрацию о намерении проводить акцию со 2 июня по 1 августа 2015 года, а впоследствии продлили этот срок до конца года. Впоследствии заявителям разрешили провести собрание.

Однако военнослужащие Управления государственной охраны Украины расположились между заявителями и зданием Администрации Президента и не позволяли им приблизиться к нему.

Окружной административный суд города Киева обязал Управление государственной охраны Украины не препятствовать проведению заявителями мирного собрания возле здания Администрации Президента. Однако через несколько дней суд сам изменил порядок исполнения этого решения. 26 июня 2015 года суд указал, что заявители могут проводить акцию возле ограждения на подходах к улице Банковой, а не непосредственно возле здания Администрации Президента.

Выводы Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека установил нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в части принципа правовой определенности. Причиной стало то, что Окружной административный суд города Киева, устанавливая порядок исполнения собственного постановления, фактически изменил его содержание.

ЕСПЧ признал, что в соответствии со статьей 263 Кодекса административного судопроизводства Украины национальный суд имел право по собственной инициативе определить способ и порядок исполнения своего решения. Однако это полномочие не позволяло ему устанавливать новые ограничения, которых не содержало первоначальное постановление.

Речь шла о решении от 17 июня 2015 года, которым суд обязал УГОУ устранить ограничения в реализации права заявителей на мирные собрания возле здания Администрации Президента Украины на улице Банковой. Позже, 26 июня, суд определил, что собрание должно проводиться возле ограждения, расположенного на расстоянии более 100 метров от этого адреса.

По мнению ЕСПЧ, между проведением собрания по адресу: улица Банковая, и его проведением возле ограждения существовала существенная разница. Первоначальное решение суда не ограничивало заявителей проведением собрания только возле ограждения. Поэтому, устанавливая порядок исполнения постановления, Окружной административный суд города Киева фактически добавил новое ограничение и тем самым изменил суть собственного предыдущего решения.

ЕСПЧ также обратил внимание, что УГОУ имело возможность обжаловать постановление от 17 июня 2015 года, но не воспользовалось ею. В то же время суды высших инстанций не исправили нарушение принципа правовой определенности после рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб заявителей.

В то же время нарушения статьи 11 Конвенции ЕСПЧ не установил. Суд признал, что ограничение права заявителей на свободу мирных собраний являлось вмешательством в это право, однако оно было предусмотрено законом и преследовало легитимную цель предотвращения беспорядков или преступлений. Кроме того, заявители имели возможность провести собрания 2, 3 и 4 июня 2015 года возле Администрации Президента Украины.

Собрания были направлены на то, чтобы добиться личного вмешательства Президента Украины в уголовное производство по факту похищения транспортных средств, расследование которого заявители считали слишком медленным. ЕСПЧ пришел к выводу, что конкретная тема этих собраний имела ограниченный общественный интерес, а установленное ограничение не было непропорциональным.

За установленное нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции ЕСПЧ присудил каждому заявителю по 900 евро в качестве компенсации морального вреда и по 500 евро в качестве компенсации расходов на юридическую помощь.

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суд ЕСПЧ Киев моральный ущерб

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