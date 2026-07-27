  1. В Украине

Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию: что нужно знать работнику

09:27, 27 июля 2026 210
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодатель предлагает увольнение по соглашению сторон: когда такой вариант не является «лучшим для работника».
Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию: что нужно знать работнику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие работодатели предлагают работникам оформить увольнение по соглашению сторон, объясняя это тем, что такой вариант является более быстрым и простым. Однако для работника разница между этими основаниями увольнения значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, универсально «лучшего» варианта не существует — все зависит от конкретной ситуации и целей работника.

Увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ)

Увольнение возможно только тогда, когда работник и работодатель достигли общего соглашения о прекращении трудового договора.

Среди основных преимуществ такого способа увольнения:

  • стороны могут самостоятельно определить дату прекращения трудовых отношений;
  • не нужно ждать двухнедельного срока предупреждения;
  • процедура может быть удобной, если работник и работодатель действительно согласовали условия увольнения.

В то же время работникам стоит учитывать важную особенность: Верховный Суд неоднократно подчеркивал: если стороны достигли договоренности о прекращении трудового договора по соглашению сторон и согласовали дату увольнения, работник не может в одностороннем порядке отказаться от этой договоренности. Отменить ее можно только по взаимному согласию сторон.

Такой подход подтверждается, в частности, правовой позицией Верховного Суда Украины, изложенной в постановлении от 26.10.2016 по делу № 6-1269цс16, которая и в дальнейшем применяется Верховным Судом.

Именно поэтому в судебной практике имеется немало случаев, когда работникам отказывают в восстановлении на работе, если после достижения договоренности об увольнении по соглашению сторон они изменили свое решение.

Увольнение по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ)

По общему правилу работник должен письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели.

Однако это основание предоставляет работнику дополнительные гарантии. Если до истечения срока предупреждения он изменил свое решение и продолжает работать, работодатель, как правило, не имеет права уволить его на основании ранее поданного заявления.

Исключение составляет ситуация, когда на место работника уже пригласили другого работника, которому в соответствии с законом нельзя отказать в заключении трудового договора (ч. 2 ст. 38 КЗоТ).

Кроме того, закон позволяет работнику требовать увольнения в срок, указанный в заявлении, без отработки двух недель. Это возможно, в частности, в случаях:

  • переезда на новое место жительства;
  • поступления в учебное заведение;
  • невозможности проживания в определенной местности по медицинскому заключению;
  • необходимости ухода за ребенком или больным членом семьи;
  • выхода на пенсию;
  • нарушения работодателем трудового законодательства или условий трудового договора.

Позиция судов

Судебная практика Верховного Суда исходит из того, что увольнение по соглашению сторон является результатом взаимной договоренности между работником и работодателем.

После достижения такой договоренности работодатель не обязан соглашаться на односторонний отказ работника от увольнения. Отменить договоренность можно только по согласию обеих сторон.

В то же время при увольнении по собственному желанию работник имеет больше возможностей изменить свое решение до момента фактического прекращения работы.

Что стоит учесть перед увольнением

Перед подписанием заявления об увольнении работнику стоит оценить не только скорость оформления документов, но и юридические последствия выбранного основания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение КЗоТ трудовые отношения

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 17k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 8k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 6k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 16k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 5k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 13k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.

Кому достанется квартира, дом и бизнес после развода: обзор пяти новых позиций Верховного Суда

От источника средств на покупку квартиры до раздела бизнеса – подборка правовых позиций Верховного Суда, определяющих современную практику раздела имущества супругов.

ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой

ЕСПЧ установил нарушение принципа правовой определенности по делу против Украины, поскольку украинский суд сначала вынес решение, а впоследствии, определяя порядок его исполнения, фактически изменил его содержание.

Без ГИА и с результатами НМТ прошлых лет: Рада готовит новые правила поступления в 2027 году

В Украине предлагают изменить правила поступления в 2027 году: законопроект предусматривает четыре вступительных предмета и отдельный порядок приема.

«Скалка под подушкой»: может ли самооборона обернуться штрафом за домашнее насилие

Жертва или агрессор: почему суды часто не признают самооборону, и почему обычная кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой, стала одним из ключевых доказательств по делу о домашнем насилии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]