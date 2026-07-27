Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию: что нужно знать работнику

Работодатель предлагает увольнение по соглашению сторон: когда такой вариант не является «лучшим для работника».

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Многие работодатели предлагают работникам оформить увольнение по соглашению сторон, объясняя это тем, что такой вариант является более быстрым и простым. Однако для работника разница между этими основаниями увольнения значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

Как отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, универсально «лучшего» варианта не существует — все зависит от конкретной ситуации и целей работника.

Увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ)

Увольнение возможно только тогда, когда работник и работодатель достигли общего соглашения о прекращении трудового договора.

Среди основных преимуществ такого способа увольнения:

стороны могут самостоятельно определить дату прекращения трудовых отношений;

не нужно ждать двухнедельного срока предупреждения;

процедура может быть удобной, если работник и работодатель действительно согласовали условия увольнения.

В то же время работникам стоит учитывать важную особенность: Верховный Суд неоднократно подчеркивал: если стороны достигли договоренности о прекращении трудового договора по соглашению сторон и согласовали дату увольнения, работник не может в одностороннем порядке отказаться от этой договоренности. Отменить ее можно только по взаимному согласию сторон.

Такой подход подтверждается, в частности, правовой позицией Верховного Суда Украины, изложенной в постановлении от 26.10.2016 по делу № 6-1269цс16, которая и в дальнейшем применяется Верховным Судом.

Именно поэтому в судебной практике имеется немало случаев, когда работникам отказывают в восстановлении на работе, если после достижения договоренности об увольнении по соглашению сторон они изменили свое решение.

Увольнение по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ)

По общему правилу работник должен письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели.

Однако это основание предоставляет работнику дополнительные гарантии. Если до истечения срока предупреждения он изменил свое решение и продолжает работать, работодатель, как правило, не имеет права уволить его на основании ранее поданного заявления.

Исключение составляет ситуация, когда на место работника уже пригласили другого работника, которому в соответствии с законом нельзя отказать в заключении трудового договора (ч. 2 ст. 38 КЗоТ).

Кроме того, закон позволяет работнику требовать увольнения в срок, указанный в заявлении, без отработки двух недель. Это возможно, в частности, в случаях:

переезда на новое место жительства;

поступления в учебное заведение;

невозможности проживания в определенной местности по медицинскому заключению;

необходимости ухода за ребенком или больным членом семьи;

выхода на пенсию;

нарушения работодателем трудового законодательства или условий трудового договора.

Позиция судов

Судебная практика Верховного Суда исходит из того, что увольнение по соглашению сторон является результатом взаимной договоренности между работником и работодателем.

После достижения такой договоренности работодатель не обязан соглашаться на односторонний отказ работника от увольнения. Отменить договоренность можно только по согласию обеих сторон.

В то же время при увольнении по собственному желанию работник имеет больше возможностей изменить свое решение до момента фактического прекращения работы.

Что стоит учесть перед увольнением

Перед подписанием заявления об увольнении работнику стоит оценить не только скорость оформления документов, но и юридические последствия выбранного основания.

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