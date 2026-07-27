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Не получил повестку и не знал о штрафе — удалось ли военнообязанному отменить через суд штраф ТЦК в размере 17 000 гривен

10:28, 27 июля 2026 81
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Истец доказал, что не получал повестку и узнал о штрафе только после возбуждения исполнительного производства.
Не получил повестку и не знал о штрафе — удалось ли военнообязанному отменить через суд штраф ТЦК в размере 17 000 гривен
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Белоцерковский городской районный суд Киевской области рассмотрел административный иск гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене постановления об административном правонарушении. Суд удовлетворил иск, отменил постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и закрыл дело об административном правонарушении.

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Обстоятельства дела

В мае 2026 года адвокат в интересах гражданина обратился в Белоцерковский городской районный суд Киевской области с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Истец просил признать противоправным и отменить постановление № БЦРТЦК/1/1009/25 от 23 января 2026 года, которым он был привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и на него был наложен штраф в размере 17 000 гривен.

В обжалуемом постановлении указано, что гражданин был уведомлен посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении повестки от 16 декабря 2025 года № 5886398 о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки 26 декабря 2025 года для уточнения персональных данных. Истец не явился в установленную дату и не сообщил о причинах неявки. Постановлением он признан виновным в нарушении части третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и подпунктов 21, 27 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

Представитель истца указал, что гражданин не получал ни одной повестки, вызова или распоряжения. Повестка не была вручена лично и не направлялась по почте. Административное дело рассматривалось в отсутствие истца и без его уведомления о рассмотрении. Из содержания постановления невозможно установить, какая конкретно обязанность не была выполнена, и на основании каких доказательств установлено наличие события и состава административного правонарушения. Также ссылались на примечание к статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которому положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных.

Истец просил восстановить упущенный срок для обращения в суд, поскольку узнал о постановлении лишь 20 апреля 2026 года после ознакомления с материалами исполнительного производства. Ранее постановление ему не вручалось и не направлялось. Вместе с иском подано заявление о возмещении расходов на юридическую помощь в размере 15 000 гривен.

Постановлением суда от 18 мая 2026 года пропущенный срок восстановлен, производство открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) участников. От ответчика отзыв на исковое заявление не поступал.

Из военно-учетного документа, сформированного в приложении «Резерв+», следует, что гражданин состоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, данные были своевременно обновлены 15 июля 2024 года.

Что решил суд

Белоцерковский городской районный суд Киевской области по делу № 357/7906/26 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправным и отменил постановление, составленное начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки по делу об административном правонарушении № БЦРТЦК/1/1009/25 от 23 января 2026 года, которым гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Дело об административном правонарушении в отношении гражданина по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях закрыто.

Суд взыскал за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 665,60 гривен и расходы на юридическую помощь в размере 3 000 гривен, всего 3 665,60 гривен.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 7 Кодекса Украины об административных правонарушениях никто не может быть подвергнут мерам воздействия в связи с административным правонарушением иначе, как на основаниях и в порядке, установленных законом. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется на основе строгого соблюдения законности. Задачами производства являются своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела (статья 245 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является наличие события административного правонарушения, которое доказывается путем представления доказательств (пункт 1 части первой статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Суд указал, что привлечение лица к административной ответственности возможно лишь при наличии события административного правонарушения и вины лица в его совершении, подтвержденной надлежащими доказательствами. Ответчик не доказал надлежащим образом факт вручения или получения гражданином повестки от 16 декабря 2025 года № 5886398. Рассмотрение дела об административном правонарушении состоялось без уведомления истца, что лишило его возможности дать объяснения.

Что касается расходов на юридическую помощь, суд, руководствуясь критериями реальности, необходимости и разумности размера, с учетом конкретных обстоятельств дела (рассмотрение в упрощенном производстве без вызова сторон, распространенность данной категории споров), уменьшил заявленную сумму с 15 000 гривен до 3 000 гривен.

Суд сослался на практику Верховного Суда, в частности на постановление Палаты Верховного Суда от 16 ноября 2022 года по делу № 922/1964/21, в котором отмечается, что обязательства, сложившиеся между адвокатом и клиентом в контексте решения вопроса о распределении судебных расходов, не являются обязательными для суда. При решении этого вопроса суд должен оценивать расходы, подлежащие компенсации за счет другой стороны, учитывая, были ли они фактически произведены, и оценивать их необходимость.

К подобным выводам пришел Верховный Суд в постановлениях от 17 апреля 2024 года по делу № 756/6927/20, от 4 апреля 2024 года по делу № 701/804/21, от 10 апреля 2024 года по делу № 530/259/21, от 10 апреля 2024 года по делу № 367/6289/21, в которых также решался вопрос об уменьшении размера расходов на юридическую помощь при отсутствии возражений другой стороны.

Суд обращает внимание на позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой при разрешении аналогичных споров суды должны учитывать именно последнюю правовую позицию Верховного Суда (указанная позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 30.01.2019 по делу № 755/10947/17) .

В соответствии с ч. 4 ст. 242 КАС Украины при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона Украины «О судебной системе и статусе судей» выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, учитываются другими судами при применении таких норм права.

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Белая Церковь штраф / штрафы повестка ТЦК военнообязанный

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