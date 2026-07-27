Как получить выписку из госреестра для проставления апостиля: необходимые документы и стоимость услуги

Административная услуга предоставляется по запросу лица, желающего получить выписку.

Фото: zmina.info

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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований является одним из документов, который может понадобиться для использования за границей после проставления апостиля.

Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области рассказал, кто может получить такую выписку, какие документы необходимо подать и в какие сроки предоставляется административная услуга.

Нормативно-правовое регулирование

Предоставление административной услуги осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»;

Приказом Министерства юстиции Украины от 10.06.2016 №1657/5 «Об утверждении Порядка предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (в редакции, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 08.05.2023 под №750/39806).

Кто может обратиться?

Административная услуга предоставляется по запросу лица, желающего получить выписку.

Какие документы необходимо подать?

Для получения выписки заявитель подает:

Запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

Документ, подтверждающий уплату административного сбора.

При подаче запроса заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Иностранцы и лица без гражданства предъявляют национальный, дипломатический или служебный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

В случае использования е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу проверка документа осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Если документы подает представитель, дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий его полномочия, кроме случаев, когда соответствующие сведения уже содержатся в Едином государственном реестре.

Как подать документы?

Запрос подается лично заявителем в бумажной форме.

Стоимость административной услуги

За предоставление выписки в бумажной форме для проставления апостиля взимается административный сбор в размере 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом по состоянию на 1 января календарного года, в котором подается запрос.

Сумма сбора округляется до ближайших 10 гривен (в 2026 году — 170 грн).

Срок предоставления услуги

Выписка предоставляется в течение 24 часов с момента поступления запроса, кроме выходных и праздничных дней.

Когда может быть отказано?

Основанием для отказа в предоставлении административной услуги являются:

Непредоставление документа, подтверждающего внесение платы за получение выписки;

Внесение платы не в полном объеме.

Какой результат получает заявитель?

По результатам рассмотрения запроса заявителю выдается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Получить готовый документ можно лично.

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