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Самовольное строительство не подлежит разделу: Верховный Суд определил судьбу реконструированного дома

10:46, 27 июля 2026 41
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Бывшие супруги не смогли разделить дом из-за реконструкции: жилой дом был перестроен, однако не принят в установленном законом порядке в эксплуатацию.
Самовольное строительство не подлежит разделу: Верховный Суд определил судьбу реконструированного дома
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Жилой дом, капитальная реконструкция которого была проведена бывшими супругами при отсутствии утвержденного проекта и соответствующих разрешительных документов, а также который не был принят в установленном законом порядке в эксплуатацию, является самовольным строительством. В таком случае право собственности на реконструированный дом не возникает ни у одного из супругов, поэтому он не подлежит разделу и на него нельзя признать право общей совместной собственности.

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Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском о признании жилого дома объектом общей совместной собственности супругов и его разделе в равных идеальных долях. В обоснование иска она указала, что с 2001 года была зарегистрирована в жилом доме, который ответчик получил по наследству после смерти отца. За время пребывания в браке с ответчиком, имея более высокий доход, чем ее муж, и работая частным предпринимателем, она осуществила значительные капитальные вложения для приведения дома в пригодное для проживания состояние, выполнила его реконструкцию, перестройку, улучшение, в результате чего его стоимость, общая и жилая площадь значительно увеличились, улучшилось техническое состояние домовладения благодаря ее участию, денежным средствам, организационным действиям по получению соответствующих разрешений и началу оформления строительства, узакониванию возведенных сооружений и фактическому выполнению строительных работ.

Позиция суда первой и апелляционной инстанции

Суд первой инстанции иск удовлетворил, сославшись на то, что спорный жилой дом за счет средств истца во время пребывания сторон в зарегистрированном браке был перепланирован, улучшен и введен в эксплуатацию, поэтому спорная недвижимость является объектом права общей совместной собственности супругов и подлежит разделу в равных долях между бывшими супругами.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что жилой дом был реконструирован бывшими супругами при отсутствии разрешительных документов и проекта, а потому в понимании ст. 376 ГК Украины является самовольным строительством, которое не является объектом права собственности и разделу не подлежит.

Позиция Верховного Суда

ВС согласился с выводом апелляционного суда.

В соответствии со ст. 331 ГК Украины, если законом предусмотрено принятие объекта недвижимости в эксплуатацию, право собственности возникает только с момента такого принятия и государственной регистрации.

Согласно ст. 376 ГК Украины недвижимость, построенная без соответствующего документа или надлежащим образом утвержденного проекта, считается самовольной. Лицо, осуществившее такое строительство, не приобретает права собственности на него.

До момента ввода в эксплуатацию и регистрации объект не является недвижимым имуществом в понимании гражданского оборота. В таком случае стороны являются собственниками лишь строительных материалов и оборудования, которые были использованы.

Поскольку реконструированный дом не был принят в эксплуатацию, он не может быть признан объектом общей совместной собственности супругов и не подлежит разделу как недвижимое имущество.

Постановление Верховного Суда от 28 февраля 2025 года по делу № 405/7250/17 (производство № 61-7938св24).

Отметим, что мы разобрали, когда самострой можно оформить по упрощенной процедуре, когда действует строительная амнистия, а в каких случаях придется проходить более сложный путь.

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Верховный Суд судебная система развод раздел имущества недвижимость

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