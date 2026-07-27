Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 18 месяцам лишения свободы за ложь во время выборов

Суд признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля виновным в распространении ложной информации во время президентской кампании 2022 года.

Фото: reuters.com

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Суд в Южной Корее 27 июля приговорил бывшего президента Юн Сок Еля к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, признав его виновным в нарушении избирательного законодательства путем распространения ложных заявлений во время президентской кампании 2022 года, пишет Reuters.

Если приговор останется в силе после рассмотрения апелляций, партия Юна People Power Party может быть обязана вернуть 39,7 млрд вон (27,1 млн долларов), которые Национальная избирательная комиссия возместила после его победы на президентских выборах.

Центральный окружной суд Сеула установил, что во время президентской кампании 2022 года Юн сделал ложные заявления, когда отрицал, что познакомил адвоката с бывшим налоговым чиновником, а также утверждал, что он и его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, не встречались с шаманом Чон Сон Бе. Обе эти связи стали предметом пристального внимания во время избирательной кампании.

Суд согласился с аргументами прокуратуры о том, что Юн действительно познакомил адвоката с бывшим чиновником и поддерживал длительные отношения с Чон Сон Бе после первого знакомства через Ким Кон Хи.

«Когда кандидат лично распространяет ложную информацию во время публичных мероприятий с большим влиянием, таких как дебаты и интервью, это оказывает очень значительное влияние на принятие решений избирателями», — отметил суд в своем решении.

Прокуроры просили назначить Юну два года лишения свободы, утверждая, что его заявления помогли ослабить внимание к этим обвинениям во время президентской гонки.

Юн, который отрицает какие-либо правонарушения, намерен обжаловать приговор. Об этом сообщили его адвокаты.

В соответствии с избирательным законодательством Южной Кореи политические партии получают государственное возмещение расходов на кампанию, если их кандидат на президентских выборах побеждает или набирает не менее 15% голосов. Если впоследствии кандидат получает окончательный приговор, который влечет за собой утрату выборного мандата, в частности наказание в виде лишения свободы или штрафа не менее 1 млн вон, партия обязана вернуть полученные средства.

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