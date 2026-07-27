  1. В мире

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 18 месяцам лишения свободы за ложь во время выборов

10:41, 27 июля 2026 40
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля виновным в распространении ложной информации во время президентской кампании 2022 года.
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 18 месяцам лишения свободы за ложь во время выборов
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Южной Корее 27 июля приговорил бывшего президента Юн Сок Еля к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, признав его виновным в нарушении избирательного законодательства путем распространения ложных заявлений во время президентской кампании 2022 года, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Если приговор останется в силе после рассмотрения апелляций, партия Юна People Power Party может быть обязана вернуть 39,7 млрд вон (27,1 млн долларов), которые Национальная избирательная комиссия возместила после его победы на президентских выборах.

Центральный окружной суд Сеула установил, что во время президентской кампании 2022 года Юн сделал ложные заявления, когда отрицал, что познакомил адвоката с бывшим налоговым чиновником, а также утверждал, что он и его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, не встречались с шаманом Чон Сон Бе. Обе эти связи стали предметом пристального внимания во время избирательной кампании.

Суд согласился с аргументами прокуратуры о том, что Юн действительно познакомил адвоката с бывшим чиновником и поддерживал длительные отношения с Чон Сон Бе после первого знакомства через Ким Кон Хи.

«Когда кандидат лично распространяет ложную информацию во время публичных мероприятий с большим влиянием, таких как дебаты и интервью, это оказывает очень значительное влияние на принятие решений избирателями», — отметил суд в своем решении.

Прокуроры просили назначить Юну два года лишения свободы, утверждая, что его заявления помогли ослабить внимание к этим обвинениям во время президентской гонки.

Юн, который отрицает какие-либо правонарушения, намерен обжаловать приговор. Об этом сообщили его адвокаты.

В соответствии с избирательным законодательством Южной Кореи политические партии получают государственное возмещение расходов на кампанию, если их кандидат на президентских выборах побеждает или набирает не менее 15% голосов. Если впоследствии кандидат получает окончательный приговор, который влечет за собой утрату выборного мандата, в частности наказание в виде лишения свободы или штрафа не менее 1 млн вон, партия обязана вернуть полученные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Южная Корея

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 17k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 8k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 6k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 16k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 5k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 13k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.

Кому достанется квартира, дом и бизнес после развода: обзор пяти новых позиций Верховного Суда

От источника средств на покупку квартиры до раздела бизнеса – подборка правовых позиций Верховного Суда, определяющих современную практику раздела имущества супругов.

ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой

ЕСПЧ установил нарушение принципа правовой определенности по делу против Украины, поскольку украинский суд сначала вынес решение, а впоследствии, определяя порядок его исполнения, фактически изменил его содержание.

Без ГИА и с результатами НМТ прошлых лет: Рада готовит новые правила поступления в 2027 году

В Украине предлагают изменить правила поступления в 2027 году: законопроект предусматривает четыре вступительных предмета и отдельный порядок приема.

«Скалка под подушкой»: может ли самооборона обернуться штрафом за домашнее насилие

Жертва или агрессор: почему суды часто не признают самооборону, и почему обычная кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой, стала одним из ключевых доказательств по делу о домашнем насилии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]