Совещательная группа экспертов оценит нравственные качества 16 кандидатов на должности судей Конституционного Суда: кто в списке

Совещательная группа экспертов проведет собеседования с 16 кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей: график.

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Совещательная группа экспертов (СГЭ) с 31 июля по 2 августа проведет собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины. Собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.

Всего эксперты проведут собеседования с 16 кандидатами, которые принимают участие в конкурсном отборе, объявленном Советом судей Украины.

Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире. Графики проведения собеседований со ссылками на трансляции будут публиковаться накануне каждого заседания.

Собеседования будут проводиться исключительно в определенный период — с 31 июля по 2 августа. Неявка кандидата, независимо от причин, не будет препятствовать проведению оценки и принятию решения о соответствии кандидата критерию высоких моральных качеств.

Кандидаты, которые по результатам оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», перейдут к следующему этапу конкурсного отбора — оценке уровня компетентности.

Кандидаты на должность судьи КСУ:

Бабанлы Расим Шагинович — и. о. руководителя аппарата Верховного Суда Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР» (17 июня 2026 года прекратила участие в конкурсе по собственному желанию) Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке Дзибий-Полячок Наталья Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры Учреждения высшего образования «Львовский университет бизнеса и права» (27 июля 2026 года прекратила участие в конкурсе по собственному желанию) Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО Высшее учебное заведение «Межрегиональная Академия управления персоналом» (4 июня 2026 года прекратил участие в конкурсе по собственному желанию) Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, Офиса Генерального прокурора Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда Музычко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области Рогач Лариса Ивановна — председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Солоткий Сергей Анатольевич — до 26.01.2025 работал в должности научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины, военнослужащий Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист

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