«Скалка под подушкой»: может ли самооборона обернуться штрафом за домашнее насилие

Жертва или агрессор: почему суды часто не признают самооборону, и почему обычная кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой, стала одним из ключевых доказательств по делу о домашнем насилии.

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Может ли предмет кухонного обихода, хранившийся под подушкой, привести к штрафу за домашнее насилие? В июле Татарбунарский районный суд вынес постановление, фиксирующее грань между бытовой ссорой и административным правонарушением. Женщина утверждала, что защищалась от нетрезвого сожителя, однако суд признал доказанным состав административного правонарушения, что снова подняло вопрос: где проходит грань между самообороной и домашним насилием?

К сожалению, сегодня домашнее насилие остается одной из самых скрытых и одновременно сложных для доказывания категорий правонарушений. Постановление по делу № 515/752/26 интересно не фактом привлечения лица к ответственности, а исследованием обстоятельств «обороны», где главным инструментом стала кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой.

«Защита» скалкой стала правонарушением

По материалам дела, конфликт возник между сожителями на почве ревности. Сожитель вернулся домой в нетрезвом состоянии и пытался зайти в комнату женщины. После словесной перепалки, сопровождавшейся нецензурной бранью с обеих сторон, конфликт перешел в физическую стадию.

Согласно объяснениям самой правонарушительницы, главным предметом, использованным во время конфликта, стала кухонная скалка, которую она хранила под подушкой. Когда сожитель ударил ее ногой, она использовала этот предмет, нанеся ему удары по спине, руке и ноге. К конфликту взиоследствии примкнул ее сын, который, по свидетельствам потерпевшего, бил его предметом, похожим на биту.

При рассмотрении дела суд исследовал протокол об административном правонарушении, объяснения сожителей и свидетеля, рапорт полиции, форму оценки рисков, срочное запрещающее предписание и видеозапись с боди-камеры полицейского.

Суд пришел к выводу о наличии в действиях женщины состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КоАП. Принимая решение, судья опирался на нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Так, согласно п. 14 ч. 1 ст. 1 Закона, словесные оскорбления и нецензурная брань, повлекшие эмоциональную неуверенность и вред психическому здоровью, являются формой психологического насилия. А согласно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закона, нанесение ударов (в данном случае — деревянным предметом) подпадает под определение физического насилия.

Суд подчеркнул, что домашнее насилие может совершаться между лицами, совместно проживающими одной семьей, но не состоящими в браке (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона).

В результате действия женщины были квалифицированы как домашнее насилие, суд признал, что приведенные ею объяснения не опровергают состав административного правонарушения.

Хотя правонарушительница утверждала, что только защищалась после удара ногой, суд пришел к выводу о наличии в ее действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КоАП. Полиция, в свою очередь, определила уровень совершения домашнего насилия как средний, что подтверждается формой оценки рисков.

Суд назначил штраф в размере 340,00 грн (20 необлагаемых минимумов) и взыскал судебный сбор в размере 665,60 грн. Также в отношении женщины было вынесено срочное запрещающее предписание сроком на 1 сутки.

Это типичная ситуация для многих бытовых дел. В практике встречаются случаи, когда административные материалы составляются только в отношении одного участника конфликта, даже если другая сторона также применяла физическую силу. Такой подход не всегда отражает реальную динамику конфликта.

Грань между защитой и нападением: почему взаимное насилие требует новой юридической оценки

Дело «скалки под подушкой» — это не просто очередной штраф за домашнее насилие. Это иллюстрация того, как бытовые ссоры быстро переходят в юридическую плоскость, а также напоминание о необходимости более нюансированной оценки взаимных конфликтов в семьях.

Эффективность статьи 173-2 КоАП в 2026 году часто разбивается о проблему так называемого взаимного насилия. В ситуациях, когда физическую силу применяют обе стороны конфликта, квалификация событий нередко вызывает дискуссии как в правоприменительной практике, так и среди юристов. В отдельных случаях к ответственности привлекают одного участника конфликта, в других — обоих. Однако за кулисами таких дел часто стоит история длительной защиты, которая юридически квалифицируется как нападение.

Дело № 515/752/26 демонстрирует, насколько сложно по делам о домашнем насилии доказать, что применение силы было необходимой обороной.

Практика свидетельствует, что в подобных делах ключевое значение имеют момент применения силы, ее соразмерность характеру угрозы и надлежащее документирование обстоятельств конфликта. Именно эти факторы нередко определяют, расценит ли суд действия лица как самооборону или как отдельное правонарушение.

Действительно, по делам о домашнем насилии одним из самых сложных вопросов остается разграничение необходимой обороны и административного либо уголовного правонарушения. Сам факт того, что лицо применило физическую силу в ответ на насилие, еще не означает автоматического признания его действий правомерными.

На практике суды оценивают комплекс обстоятельств, в частности:

момент применения силы — существовала ли реальная угроза в момент нанесения ударов;

— существовала ли реальная угроза в момент нанесения ударов; соразмерность защиты — соответствовали ли примененные средства характеру и интенсивности посягательства;

— соответствовали ли примененные средства характеру и интенсивности посягательства; наличие надлежащих доказательств — показания свидетелей, медицинские документы, видеозаписи, заключения полиции и другие материалы.

В деле № 515/752/26 суд не анализировал вопрос необходимой обороны отдельно. Он исходил из того, что совокупность исследованных доказательств подтверждает совершение женщиной психологического и физического домашнего насилия, а ее объяснения не опровергают состава административного правонарушения.

Нужны ли новые подходы?

В юридическом сообществе продолжается дискуссия по совершенствованию подходов к оценке конфликтов, в которых физическую силу применяют обе стороны. В частности, обсуждается необходимость уделять больше внимания установлению того, кто был инициатором насилия, имел ли конфликт системный характер, а также находилось ли лицо в состоянии реальной необходимости защищаться.

В то же время действующая редакция статьи 173-2 КоАП не содержит специальных правил по оценке таких ситуаций. Поэтому в каждом конкретном деле суд решает вопрос ответственности, исходя из установленных обстоятельств и имеющихся доказательств.

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