Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины: полная биография и профессиональный путь

Тарас Высоцкий возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а в последние годы работал на ключевых должностях в сфере формирования государственной аграрной политики.

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После формирования нового Кабинета Министров 16 июля 2026 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины возглавил Тарас Высоцкий – чиновник, который много лет работает над вопросами развития аграрной отрасли и имеющее значительный опыт работы в органах государственной власти.

До этого он занимал должности первого замминистра аграрной политики, а также замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его профессиональная деятельность почти полностью связана с сельским хозяйством – от работы в отраслевых ассоциациях до формирования государственной аграрной политики на уровне центральных органов власти.

Истоки и образование

Тарас Высоцкий родился в 1986 году в селе Кунин (Здолбуновский район, Ровенская область). Высшее образование получил в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, окончивший в 2008 году по специальности «Административный менеджмент», получив диплом магистра по менеджменту.

После этого начал учиться в Германии. В 2010 году окончил Университет имени Гумбольдта в Берлине – получил степень магистра наук по аграрной экономике. Само обучение за границей сформировало его профессиональную специализацию в сфере экономики аграрного сектора и развития сельского хозяйства.

Начало профессиональной деятельности

Свою профессиональную карьеру Тарас Высоцкий начал в приватном секторе. В 2011-2013 годах он работал экспертом аграрных рынков в ООО «Ника ЧП», где занимался анализом аграрного производства, рынка зерновых культур и экономических процессов в сельском хозяйстве.

С 2013-2019 год работал в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». В 2013 году он стал экспертом аграрных рынков, а затем возглавил организацию, вступив в должность генерального директора.

В этот период Высоцкий представлял интересы аграрного бизнеса, работал над вопросами земельной реформы, развития экспорта украинской продукции, усовершенствования государственного регулирования аграрной сферы и сотрудничества бизнеса с органами власти.

Работа в органах государственной власти

В 2019 году Тарас Высоцкий был назначен первым заместителем председателя Черкасской областной государственной администрации.

Уже в том же году он перешел в центральные органы исполнительной власти, став заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В этой должности работал с 2019 по 2021 год – отвечал за вопросы развития аграрного сектора, поддержки фермерских хозяйств, земельной политики и взаимодействия с аграрным бизнесом.

Работа в Министерстве аграрной политики

В 2021 году Тарас Высоцкий был назначен первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Этот пост он занимал до 2025 года. В этот период он координировал реализацию государственной аграрной политики, вопросы поддержки сельскохозяйственных производителей, развития животноводства, растениеводства, функционирования аграрного экспорта и международного сотрудничества.

Работа в Министерстве экономики

В 2025 году Тарас Высоцкий стал заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В этой должности работал до июля 2026 года, продолжая заниматься вопросами аграрной политики уже в составе объединенного министерства.

Назначение Министром аграрной политики и продовольствия

16 июля 2026 г. Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров. В тот же день парламент назначил Тараса Высоцкого министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Для него это стало логическим продолжением многолетней работы в сфере аграрной политики, ведь почти весь профессиональный путь он посвятил развитию сельского хозяйства как в бизнесе, так и на государственной службе. Тарас Высоцкий выделил четыре приоритета своей работы в должности:

за европейскую интеграцию – последовательную подготовку аграрного сектора к полноправному членству Украины в Европейском Союзе;

привлечение инвестиций, развитие переработки и рост добавленной стоимости, новые возможности для украинских производителей, укрепление конкурентоспособности и расширение экспортных рынков;

поддержку прифронтовых общин – помощь аграриям в деоккупированных и прифронтовых регионах: разминирование земель, возобновление производства, а также доступ к финансированию и государственным программам;

реформы и цифровизации: развитие современной и конкурентоспособной аграрной политики.

Карьера Тараса Высоцкого почти полностью связана с аграрной сферой. От эксперта аграрных рынков и руководителя профильной бизнес-ассоциации он прошел путь к руководящим должностям в центральных органах исполнительной власти, а затем возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Назначение Тараса Высоцкого министром стало логическим продолжением его многолетней работы в сфере аграрной политики.

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