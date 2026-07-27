Не придется выбирать: какие две государственные выплаты можно получать одновременно

Оформление базовой социальной помощи не отменяет выплату по безработице, если человек соответствует критериям для их назначения.

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Украинцы, которые оформили базовую социальную помощь, могут одновременно получать еще один вид государственной поддержки. Речь идет о пособии по безработице. Эти выплаты имеют разное назначение, регулируются разными правилами и не исключают друг друга. Если человек соответствует условиям назначения каждой из них, государство может выплачивать оба пособия одновременно.

Базовая социальная помощь не лишает права на выплаты по безработице

После введения базовой социальной помощи многие граждане начали интересоваться, влияет ли она на право получать другие виды государственной поддержки. Один из самых распространенных вопросов касается пособия по безработице.

Базовая социальная помощь и пособие по безработице являются разными видами государственной поддержки, поэтому они назначаются по разным правилам.

Это означает, что оформление базовой социальной помощи само по себе не является основанием для прекращения или отказа в выплате пособия по безработице.

Чем отличаются базовая социальная помощь и пособие по безработице

Пособие по безработице является страховой выплатой. Его могут получать граждане, которые потеряли работу и официально зарегистрировались как безработные в центре занятости.

Базовая социальная помощь, в свою очередь, предназначена для семей с низкими доходами. Это комплексная выплата, которая объединила несколько ранее отдельных видов государственной поддержки.

В ее состав входят:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты одиноким матерям;

помощь многодетным семьям;

временная помощь детям, родители которых не выплачивают алименты;

отдельные выплаты лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В то же время пособие по безработице в этот перечень не входит.

Можно ли получать две выплаты одновременно

Поскольку базовая социальная помощь и пособие по безработице являются разными программами государственной поддержки, их можно получать одновременно.

Главное условие — соответствовать требованиям для назначения каждой из выплат и не утратить право на их получение. Если гражданин выполняет установленные критерии, оформление базовой социальной помощи не лишает его права на пособие по безработице.

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