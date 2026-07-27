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В каких случаях врач стационара может оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности

07:05, 27 июля 2026 117
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Во время лечения, после выписки, реабилитации или ухода за больным ребенком больничный может оформить врач стационара.
В каких случаях врач стационара может оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности
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Многие пациенты до сих пор считают, что оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН), на основании которого формируется электронный больничный, может только семейный врач или терапевт. На самом деле законодательство предусматривает значительно более широкие полномочия. Если человек проходит лечение в стационаре, медицинское заключение в определенных случаях оформляет именно лечащий врач. В Министерстве здравоохранения объяснили, когда это возможно, на какой срок выдается МЗВН и в каких ситуациях его могут продлить.

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Распространенный вопрос среди пациентов касается того, может ли врач стационара оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Ответ — да. Если врач, оказывающий медицинскую помощь в стационарных условиях, по результатам экспертизы установил факт временной нетрудоспособности, именно он формирует МЗВН.

Когда лечащий врач стационара может оформить МЗВН

Во время лечения заболевания или травмы

Если пациент находится на стационарном лечении из-за заболевания или травмы общего характера, медицинское заключение оформляет его лечащий врач.

Документ может быть сформирован до прогнозируемого завершения случая временной нетрудоспособности, но не более чем на 30 календарных дней.

После выписки из стационара

Если после завершения стационарного лечения необходимо продолжить лечение амбулаторно, на основании записи о выписке может быть оформлено МЗВН сроком до трех календарных дней. Этот период предоставляется для перехода к амбулаторному лечению.

В случае направления в другое медицинское учреждение

Если пациента направляют на консультацию, обследование или продолжение лечения в другое учреждение здравоохранения, врач может учесть время на проезд — до одного календарного дня.

Врач медицинского учреждения, оказавшего помощь, также имеет право учесть в медицинском заключении время, необходимое для возвращения пациента.

Как оформляют МЗВН во время реабилитации

Во время стационарной реабилитации медицинское заключение формирует лечащий врач реабилитационного учреждения, отделения или подразделения.

Его можно оформить максимум на 30 календарных дней с возможностью продления на протяжении всего периода реабилитации.

Когда оформляют МЗВН для ухода за ребенком или членом семьи

Если пациент нуждается в уходе другого лица, медицинское заключение может быть оформлено по категориям «Уход за больным ребенком» или «Уход за больным членом семьи».

В таких случаях предусмотрено:

  • при уходе за ребенком до 14 лет — до 14 календарных дней при амбулаторном лечении, а в случае госпитализации или лечения в санаторно-курортном учреждении — на весь период совместного пребывания;
  • при уходе за больным членом семьи — до трех календарных дней при амбулаторном лечении, а в исключительных случаях — до семи календарных дней.

МЗВН во время ортопедического протезирования

Во время ортопедического протезирования медицинское заключение оформляет лечащий врач стационара, где пациент получает специализированную медицинскую помощь.

Документ выдается на весь период пребывания в стационаре, необходимый для проведения протезирования.

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Минздрав больничные больница

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