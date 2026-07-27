  1. В Украине
  2. / В мире

Владимир Зеленский станет первым гостем нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема: что известно о встрече

08:15, 27 июля 2026 152
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Великобритания планирует передать Украине права на использование британских электронных глушилок для противодействия российской ПВО.
Владимир Зеленский станет первым гостем нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема: что известно о встрече
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которого новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет после вступления в должность. В ходе встречи стороны подтвердят дальнейшую поддержку Украины, а Лондон объявит о новом пакете мер по оборонному сотрудничеству.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первый зарубежный визит к новому премьеру

Как сообщает Sky News, встреча премьер-министра Великобритании Энди Бернема и президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник на одной из британских военно-морских баз.

Зеленский станет первым иностранным гостем нового главы британского правительства после того, как тот в прошлый понедельник официально возглавил правительство и получил резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

В ходе визита Бернем и Зеленский пообщаются с 200 украинскими военнослужащими и моряками, которые в течение последних трех недель проходили подготовку в рамках учений Sea Breeze. Программа посвящена морской безопасности и противоминной борьбе и призвана подготовить украинских военных к будущим миссиям в Черном море.

В ходе визита британское правительство также объявит о передаче Украине интеллектуальной собственности на британские электронные глушилки, которые используются для противодействия российским системам противовоздушной обороны.

Бернем подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

«Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем долгосрочного и справедливого мира для Украины», — заявил он.

Новые технологии и объемы помощи

По информации Sky News, системы «Каменный плащ» являются примером оперативного технологического сотрудничества между Великобританией и Украиной в рамках столетнего партнерства.

В будущем эти технологии также планируется интегрировать в новое поколение британского дальнобойного вооружения, в частности крылатых ракет, что должно усилить оборонные возможности Великобритании.

В настоящее время общий объем британской поддержки Украины составляет 25 миллиардов фунтов стерлингов. Из этой суммы 16 миллиардов фунтов направлено на военную помощь, еще 5,6 миллиарда фунтов — на невоенную поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Украина оборона Владимир Зеленский Великобритания

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 16k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 8k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 6k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 15k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 12k
Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

19:43, 25 июля 2026 8k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой

ЕСПЧ установил нарушение принципа правовой определенности по делу против Украины, поскольку украинский суд сначала вынес решение, а впоследствии, определяя порядок его исполнения, фактически изменил его содержание.

Без ГИА и с результатами НМТ прошлых лет: Рада готовит новые правила поступления в 2027 году

В Украине предлагают изменить правила поступления в 2027 году: законопроект предусматривает четыре вступительных предмета и отдельный порядок приема.

«Скалка под подушкой»: может ли самооборона обернуться штрафом за домашнее насилие

Жертва или агрессор: почему суды часто не признают самооборону, и почему обычная кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой, стала одним из ключевых доказательств по делу о домашнем насилии.

ВС о зачете домашнего ареста в срок наказания: один день нельзя засчитать дважды

Если один день одновременно приходится на предварительное заключение и домашний арест, его нельзя засчитывать дважды — ВС по делу о мошеннической схеме с выманиванием денег.

Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины: полная биография и профессиональный путь

Тарас Высоцкий возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а в последние годы работал на ключевых должностях в сфере формирования государственной аграрной политики.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]