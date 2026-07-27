Владимир Зеленский станет первым гостем нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема: что известно о встрече

Великобритания планирует передать Украине права на использование британских электронных глушилок для противодействия российской ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которого новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет после вступления в должность. В ходе встречи стороны подтвердят дальнейшую поддержку Украины, а Лондон объявит о новом пакете мер по оборонному сотрудничеству.

Первый зарубежный визит к новому премьеру

Как сообщает Sky News, встреча премьер-министра Великобритании Энди Бернема и президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник на одной из британских военно-морских баз.

Зеленский станет первым иностранным гостем нового главы британского правительства после того, как тот в прошлый понедельник официально возглавил правительство и получил резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

В ходе визита Бернем и Зеленский пообщаются с 200 украинскими военнослужащими и моряками, которые в течение последних трех недель проходили подготовку в рамках учений Sea Breeze. Программа посвящена морской безопасности и противоминной борьбе и призвана подготовить украинских военных к будущим миссиям в Черном море.

В ходе визита британское правительство также объявит о передаче Украине интеллектуальной собственности на британские электронные глушилки, которые используются для противодействия российским системам противовоздушной обороны.

Бернем подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

«Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем долгосрочного и справедливого мира для Украины», — заявил он.

Новые технологии и объемы помощи

По информации Sky News, системы «Каменный плащ» являются примером оперативного технологического сотрудничества между Великобританией и Украиной в рамках столетнего партнерства.

В будущем эти технологии также планируется интегрировать в новое поколение британского дальнобойного вооружения, в частности крылатых ракет, что должно усилить оборонные возможности Великобритании.

В настоящее время общий объем британской поддержки Украины составляет 25 миллиардов фунтов стерлингов. Из этой суммы 16 миллиардов фунтов направлено на военную помощь, еще 5,6 миллиарда фунтов — на невоенную поддержку.

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