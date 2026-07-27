Соседи самовольно установили тамбурные двери: законно ли это и когда грозят штрафы

Можно ли установить тамбурные двери без разрешения, кто имеет право требовать их демонтажа и в каких случаях возможны штрафы.

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Желание отделить часть общего коридора дополнительными тамбурными дверями — распространенная практика в многоквартирных домах. Одни жильцы считают это способом повысить безопасность и защитить имущество, другие — нарушением своих прав и препятствием для свободного пользования помещениями общего пользования. Законодательство Украины определяет, что самовольно устанавливать такие конструкции нельзя, поскольку тамбуры и коридоры являются общей собственностью всех совладельцев дома. В случае нарушения владельца могут обязать демонтировать двери, а в отдельных случаях — привлечь к административной ответственности.

Является ли тамбур частной собственностью

Коридоры, лестничные клетки, тамбуры и другие помещения общего пользования в многоквартирном доме принадлежат всем совладельцам на праве общей совместной собственности. Это предусмотрено Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Именно поэтому ни один из жильцов не может единолично изменять, отделять или занимать часть общего имущества без согласования с другими совладельцами.

Даже если тамбур расположен непосредственно возле входа в квартиру, он не становится частной собственностью конкретного владельца жилья.

Почему самовольно установленные тамбурные двери могут быть опасными

Одной из главных причин, по которой Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, управляющие компании и ОСМД выступают против самовольной установки дополнительных дверей, является соблюдение требований пожарной безопасности.

Государственные строительные нормы и правила пожарной безопасности предусматривают, что:

двери на путях эвакуации должны открываться в установленном направлении;

проходы должны оставаться свободными от посторонних конструкций;

любые элементы не должны создавать препятствий для эвакуации людей во время пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Несогласованные двери в общем коридоре могут сузить проход, затруднить передвижение жильцов или даже помешать быстрой эвакуации. Именно поэтому контролирующие органы и балансодержатели дома нередко требуют демонтажа таких конструкций.

Требуется ли согласие совладельцев и ОСМД

Да. Любые изменения в помещениях общего пользования, в частности установка перегородок или тамбурных дверей, требуют согласования совладельцев дома.

Если дом находится в управлении ОСМД, соответствующее решение, как правило, принимается на общем собрании совладельцев.

ОСМД имеет право определять порядок пользования и содержания общего имущества в соответствии со своим уставом и решениями общего собрания. Вместе с тем распоряжаться помещениями общего пользования можно только коллективно, а не по решению отдельных жильцов.

Какая ответственность предусмотрена за самовольную установку дверей

Специальной статьи, которая прямо устанавливала бы ответственность именно за самовольную установку тамбурных дверей, украинское законодательство не содержит.

Однако такие действия могут расцениваться как нарушение правил пользования общим имуществом или несоблюдение требований пожарной безопасности. В таком случае контролирующие органы могут:

выдать требование о демонтаже незаконно установленной конструкции;

привлечь виновных к административной ответственности за нарушение правил содержания дома;

вынести предписание ГСЧС и проконтролировать его исполнение.

Размер возможных штрафов зависит от конкретных обстоятельств дела и норм законодательства, которые были нарушены. В некоторых случаях суммы могут составлять несколько тысяч гривен.

Что делать, если соседи установили двери без разрешения

Если жильцы самовольно установили тамбурные двери без согласования с совладельцами, рекомендуется действовать в правовом поле.

В частности, можно:

обратиться с письменным заявлением в ОСМД или управляющую компанию;

подать обращение в ГСЧС или территориальное подразделение пожарного надзора для проверки соблюдения требований пожарной безопасности;

при необходимости обратиться в суд с требованием устранить нарушение и обязать демонтировать незаконно установленную конструкцию.

Такой порядок позволяет защитить права совладельцев без нарушения требований законодательства.

Можно ли узаконить уже установленные тамбурные двери

В некоторых случаях ранее установленные тамбурные двери можно узаконить, однако только при соблюдении ряда условий.

Для этого конструкция должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, а также получить согласие совладельцев дома.

Обычно процедура предусматривает:

оформление и согласование необходимой технической или проектной документации;

принятие соответствующего решения общим собранием совладельцев или ОСМД;

приведение конструкции в соответствие с действующими требованиями пожарной безопасности.

Если эти условия не выполнены, двери считаются установленными незаконно. В таком случае контролирующие органы могут потребовать их демонтажа независимо от того, уплатил ли владелец штраф или устранил другие нарушения.

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