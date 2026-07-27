Без ГИА и с результатами НМТ прошлых лет: Рада готовит новые правила поступления в 2027 году

В Украине предлагают изменить правила поступления в 2027 году: законопроект предусматривает четыре вступительных предмета и отдельный порядок приема.

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В Украине предлагают законодательно урегулировать проведение государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году по специальным правилам. Законопроект № 15440 разработали во исполнение Плана законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2026 год.

Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют ситуацией с безопасностью и рисками для поступающих и работников учреждений образования. В условиях российской агрессии необходимо обеспечить гибкий и безопасный алгоритм поступления в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования.

Поступление в университеты — по специальному порядку

Законопроект предусматривает, что прием на обучение для получения высшего образования в 2027 году будет осуществляться в соответствии с порядком приема, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки. При этом требования Закона Украины «О высшем образовании» относительно проведения вступительной кампании применяться не будут.

Конкурсный отбор поступающих на основе полного общего среднего образования, а также образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и степени высшего образования младшего бакалавра предлагают проводить по результатам вступительных испытаний 2024–2027 годов.

Таким образом, для поступления в 2027 году могут учитываться результаты вступительных испытаний не только 2027 года, но и трех предыдущих лет — 2024, 2025 и 2026 годов.

Какие предметы будут обязательными

Согласно законопроекту, вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на получение высшего образования будут включать тестирование по четырем предметам.

Обязательными будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Четвертый предмет поступающий сможет выбрать из перечня:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Таким образом, вступительные испытания будут состоять из трех обязательных предметов и одного предмета по выбору.

Отдельные правила предлагают установить и для поступления в учреждения профессионального предвысшего образования. В 2027 году прием на обучение в них также должен осуществляться в соответствии с порядком, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, без соблюдения требований Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании».

Государственную итоговую аттестацию в 2027 году предлагают не проводить

Законопроектом предлагается освободить от ГИА всех учащихся, которые в 2027 году будут завершать обучение на соответствующем уровне общего среднего образования.

Таким образом, в случае принятия законопроекта выпускники, которые в 2027 году будут завершать соответствующий уровень полного общего среднего образования, не будут проходить государственную итоговую аттестацию.

В частности, финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению вступительных испытаний для получения высшего образования предлагают осуществлять за счет расходов, предусмотренных бюджетным законодательством по бюджетной программе 2201470 «Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями».

Также могут использоваться другие источники финансирования, не запрещенные законодательством.

При этом авторы законопроекта отмечают, что его реализация не потребует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», министр образования и науки Украины Андрей Бутенко обсудил с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко возможные изменения в организации Национального мультипредметного теста. В МОН отмечали, что полномасштабная война существенно изменила условия подготовки и сдачи НМТ: в частности, поступающие сталкиваются с обстрелами, воздушными тревогами, переездами и дистанционным обучением. В связи с этим министерство планирует искать способы сделать процедуру более гибкой и уменьшить нагрузку на участников, в частности из прифронтовых общин.

Необходимость изменений также связывают с проблемами во время нынешнего НМТ: из-за длительной воздушной тревоги в Одесской области участники тестирования были вынуждены провести в укрытии почти 13 часов.

Законопроект № 15440 позиционируется как реакция на вызовы безопасности, вызванные полномасштабной войной. В то же время сам документ не определяет, как именно в 2027 году будут проходить вступительные испытания и будут ли поступающие сдавать все четыре предмета НМТ в один день или в разные дни. Законопроект также не предусматривает отмену НМТ. Вместо этого он устанавливает возможность проводить конкурсный отбор по результатам вступительных испытаний 2024–2027 годов. Такая возможность уже была доступна поступающим во время нынешней вступительной кампании, однако для участия в конкурсе абитуриенты могли предоставить сертификаты НМТ за 2023 год.

При этом подробный алгоритм проведения вступительных испытаний должен быть определен в соответствующем порядке. Законопроект предусматривает, что в случае его принятия Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом. В случае принятия законопроект должен вступить в силу на следующий день после его опубликования.

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