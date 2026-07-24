В Италии хотят снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

В Италии могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет — правительство уже одобрило законопроект, усиливающий наказание для несовершеннолетних правонарушителей.

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Правительство Италии поддержало законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет. Инициатива призвана ужесточить борьбу с ростом преступности среди несовершеннолетних.

Как сообщает ANSA, документ изменяет подход к привлечению подростков к ответственности. Если закон примут, лица, достигшие 14 лет, смогут отвечать за уголовные правонарушения без необходимости каждый раз доказывать в суде, осознавали ли они последствия своих действий.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что даже несовершеннолетние должны отвечать за совершенные преступления.

«Тот, кто совершает нападения, грабежи или вандализм, должен нести ответственность за свои действия, даже если ему всего 15 или 16 лет», — заявила глава правительства.

Мелони подчеркнула, что чрезмерная суровость сама по себе не является решением проблемы, однако и мягкие меры без должной ответственности не способны остановить рост преступности среди молодежи.

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