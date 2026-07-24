В Николаеве 18-летний водитель мопеда сбил пенсионерку на переходе: какое наказание назначил суд

В Николаеве суд вынес приговор 18-летнему водителю мопеда, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию пострадавшей.

Как сообщили в Центральном районном суде Николаева, инцидент произошел в июне 2025 года на проспекте Центральном. Управляя мопедом, 18-летний ученик одного из технических лицеев города приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, однако не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней степени тяжести.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил, что нарушил Правила дорожного движения, раскаялся, извинился перед потерпевшей и частично возместил причиненный материальный ущерб.

Изучив все материалы дела, суд признал юношу виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По приговору суда ему назначили один год пробационного надзора и на такой же срок лишили права управлять транспортными средствами.

В течение года осужденный обязан регулярно являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом пробации, а также пройти пробационную программу «Формирование жизненных навыков».

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с молодого человека 20 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда.

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