Швеция ввела новые правила для мигрантов: кого и почему могут лишить вида на жительство

Новые правила предусматривают более широкую проверку поведения иностранцев.

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В Швеции вступили в силу новые правила, согласно которым иностранцы могут лишиться вида на жительство не только из-за тяжких преступлений. При рассмотрении дел миграционные органы теперь могут учитывать также неоплаченные долги, злоупотребление социальными выплатами и невыполнение требований государственных органов.

Как сообщает Миграционное управление Швеции, оцениваться могут не только уголовные правонарушения, но и другие действия, которые свидетельствуют о нарушении правил проживания в стране. В частности, речь идет о значительных долгах, незаконном получении доходов или государственной помощи, а также игнорировании решений органов власти.

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль заявил, что люди, проживающие в стране, не должны причинять ей вред.

По его словам, цель реформы — сделать миграционные правила Швеции одними из самых строгих среди скандинавских стран.

В то же время в Миграционном управлении подчеркнули, что каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально. Одно незначительное нарушение само по себе не станет автоматическим основанием для отмены вида на жительство или депортации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.