Украинских мужчин призывного возраста могут лишить временной защиты в Чехии

В Чехии заявили о намерении пересмотреть условия пребывания украинцев с временной защитой.

Лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за как можно более быстрое прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

«Этих украинцев здесь слишком много, и мы должны что-то с этим делать», — заявил чешский политик, передает GromadaCZ.

В то же время он признал, что действующие правила Европейского Союза не позволяют Чехии самостоятельно отменить механизм временной защиты.

По словам Окамуры, прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм утратит актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

Кроме того, Окамура сообщил, что его партия SPD завершает подготовку новой редакции закона об иностранцах. По его словам, документ будет предусматривать более жесткие условия пребывания иностранцев в Чехии, в том числе и украинцев с временной защитой.

Политик также отметил, что переговоры о возможном прекращении защиты для украинских мужчин «продвигаются тяжело».

Напомним, механизм временной защиты для украинцев Европейский Союз ввел после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он позволяет гражданам Украины легально проживать и работать в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры получения убежища.

