Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине: в Офисе Президента дали ответ

Решения относительно мобилизационного возраста будут зависеть от ситуации на фронте.

В Украине в настоящее время не рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста. В то же время окончательные решения в будущем будут зависеть от развития ситуации на фронте и вызовов безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

По его словам, сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста не находится на повестке дня.

В то же время он высказал предположение, что Россия после выборов в Государственную думу, которые запланированы на 18 сентября, может объявить всеобщую мобилизацию.

Отдельно Палиса прокомментировал ситуацию со стороны Беларуси. По его словам, Украина и дальше рассматривает территорию этого государства как потенциальную угрозу из-за союзнических отношений Минска и Москвы.

«Пока там будет лояльный к Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как угрозу», — заявил он в интервью ведущей 24 Канала.

Также в парламенте обсуждают возможность изменения правил выезда за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет. По словам народного депутата, молодым мужчинам могут разрешить выезд после прохождения базовой общевойсковой подготовки. В то же время он заявил, что в настоящее время в Верховной Раде нет политической воли для снижения мобилизационного возраста.

