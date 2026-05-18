  В Украине

Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: ребенок умер от истощения и алкоголя, проверяют соцслужбу

23:54, 18 мая 2026
Во Львовской области будут судить родителей двухлетнего мальчика, умершего из-за длительного ненадлежащего ухода, истощения и острой алкогольной интоксикации.
Во Львовской области будут судить родителей двухлетнего мальчика, который умер от истощения и алкогольной интоксикации. Ребенок попал в больницу в критическом состоянии и умер в реанимации менее чем через час после госпитализации.

Прокуроры Яворовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении родителей двухлетнего мальчика, который умер после длительного ненадлежащего ухода. Им инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Трагедия произошла в начале февраля этого года. По данным следствия, ребенка в критическом состоянии доставили в больницу в Мостисках. При этом родители самостоятельно не вызывали медиков — мальчика в медучреждение привез крестный одного из детей после просьбы отца.

Медики госпитализировали ребенка в реанимацию, однако примерно через час мальчик умер. Следствие установило, что причиной смерти стала вирусная инфекция на фоне критического недобора веса, сильного обезвоживания и острой алкогольной интоксикации. По данным правоохранителей, уровень алкоголя в крови двухлетнего ребенка более чем в четыре раза превышал норму для взрослого человека.

В семье, где проживали 42-летняя мать и 43-летний отец, воспитывались пятеро детей — три дочери в возрасте 4, 8 и 10 лет, а также 6-летний сын.

После смерти мальчика прокуроры и полицейские проверили условия проживания семьи. Правоохранители сообщают, что в комнате, где находились малолетние дети, температура составляла всего 11°C, а средств для отопления не было. Родителей задержали.

Отдельно в этом уголовном производстве продолжается расследование в отношении сотрудницы Службы по делам детей. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

По версии следствия, чиновница, которая должна была осуществлять социальный надзор за семьей, годами фальсифицировала отчеты и фактически не проверяла условия проживания детей. Из-за этого, как считают правоохранители, дети длительное время оставались без надлежащего питания, ухода и медицинского контроля.

Орган опеки и попечительства Мостисского городского совета обратился в суд с требованием лишить родителей родительских прав. Остальных четверых детей уже изъяли из семьи и поместили в центр социальной поддержки детей во Львове.

прокуратура дети

