16000 гривен за жизнь семерых человек — в Николаеве судили мать и сына, координировавших российские атаки

В Николаеве мать и сына приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество РФ.

Центральный районный суд Николаева вынес приговор 30-летнему местному жителю и его матери по делу о государственной измене, пособничестве государству-агрессору и других преступлениях. Суд установил, что их действия привели к ракетному удару РФ по жилому дому, в результате которого погибли 7 человек, среди них ребенок.

Приговор вынесен 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, а также его матери, обвиняемой по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

Судебное разбирательство проходило в закрытом заседании.

Обстоятельства дела

Как установил суд, обвиняемые за денежное вознаграждение согласились на предложение администратора одного из антиукраинских Telegram-каналов осуществлять подрывную деятельность против Украины. Речь шла о передаче информации о перемещении и расположении подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры.

Впоследствии мужчина систематически собирал соответствующие данные и информацию о результатах вражеских атак и передавал файлы с географическими координатами представителю государства-агрессора. В одном из сообщений он прислал скриншот с координатами, отметкой и комментарием о скоплении автомобилей с номерами другого региона.

В результате этих действий, по данным суда, Россия нанесла ракетный удар по многоквартирному дому на улице Пограничной в Николаеве. В результате удара погибли 7 человек, в том числе 12-летний мальчик.

После этого, как указано в материалах дела, мужчина вместе с матерью проехал вблизи места обстрела и сообщил о последствиях представителю РФ.

Также обвиняемые неоднократно записывали видео- и аудиоматериалы, в которых, по версии следствия, оправдывали вооруженную агрессию РФ, отрицали временную оккупацию части территории Украины и распространяли соответствующие предоставленные им материалы. Указанные записи в дальнейшем использовались в пропагандистских целях и распространялись в интернете, в частности на ресурсах государства-агрессора.

За выполнение этих действий мужчине, по данным суда, было перечислено 16 000 гривен с временно оккупированной территории Херсонской области.

Что решил суд

Обвиняемые свою вину не признавали. Суд, изучив материалы дела и показания свидетелей, признал их виновными.

Суд назначил обоим наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

