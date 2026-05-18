НБУ перенес запуск буфера системной важности для банков на 2028 год

Регулятор перенес введение новых требований на два года вперед после пересмотра условий в финансовом секторе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины уточнил подход к формированию буфера системной важности для банков и банковских групп, перенеся начало его применения на 2028 год. Об этом сообщает НБУ.

В регуляторе отметили, что решение принято с учетом принципа сбалансированного внедрения новых требований таким образом, чтобы не сдерживать кредитную активность банковского сектора.

Согласно уточненному порядку, формирование буфера системной важности начнется после определения банков как системно важных в 2027 году. Соответственно, банки и банковские группы должны будут соблюдать эти требования с 1 января 2028 года.

В НБУ пояснили, что изменение графика внедрения связано с изменением внешних условий, а также с реализацией обновленной Стратегии развития кредитования. В частности, речь идет о необходимости сохранения возможностей банков кредитовать восстановление критической инфраструктуры, включая энергетические объекты, поврежденные или разрушенные в результате российских воздушных атак.

Регулятор подчеркнул, что введение буфера направлено на повышение устойчивости банковской системы и происходит в рамках постепенной имплементации директив Европейского Союза.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 16 мая 2026 года № 52, которое вступает в силу с 19 мая 2026 года.

В НБУ также напомнили, что развитие кредитования, в частности в энергетическом секторе, остается одним из ключевых направлений Стратегии развития кредитования, реализация которой продолжается с 2024 года. По оценке регулятора, выполнение около 60% мероприятий стратегии уже способствовало росту кредитования и расширению доступа к финансированию для критически важных отраслей, включая энергетику и оборонно-промышленный комплекс.

Обновленную Стратегию развития кредитования Совет по финансовой стабильности одобрил 5 мая 2026 года с учетом новых внешних вызовов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.