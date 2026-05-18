  1. В Украине

НБУ перенес запуск буфера системной важности для банков на 2028 год

21:48, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регулятор перенес введение новых требований на два года вперед после пересмотра условий в финансовом секторе.
НБУ перенес запуск буфера системной важности для банков на 2028 год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины уточнил подход к формированию буфера системной важности для банков и банковских групп, перенеся начало его применения на 2028 год. Об этом сообщает НБУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В регуляторе отметили, что решение принято с учетом принципа сбалансированного внедрения новых требований таким образом, чтобы не сдерживать кредитную активность банковского сектора.

Согласно уточненному порядку, формирование буфера системной важности начнется после определения банков как системно важных в 2027 году. Соответственно, банки и банковские группы должны будут соблюдать эти требования с 1 января 2028 года.

В НБУ пояснили, что изменение графика внедрения связано с изменением внешних условий, а также с реализацией обновленной Стратегии развития кредитования. В частности, речь идет о необходимости сохранения возможностей банков кредитовать восстановление критической инфраструктуры, включая энергетические объекты, поврежденные или разрушенные в результате российских воздушных атак.

Регулятор подчеркнул, что введение буфера направлено на повышение устойчивости банковской системы и происходит в рамках постепенной имплементации директив Европейского Союза.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 16 мая 2026 года № 52, которое вступает в силу с 19 мая 2026 года.

В НБУ также напомнили, что развитие кредитования, в частности в энергетическом секторе, остается одним из ключевых направлений Стратегии развития кредитования, реализация которой продолжается с 2024 года. По оценке регулятора, выполнение около 60% мероприятий стратегии уже способствовало росту кредитования и расширению доступа к финансированию для критически важных отраслей, включая энергетику и оборонно-промышленный комплекс.

Обновленную Стратегию развития кредитования Совет по финансовой стабильности одобрил 5 мая 2026 года с учетом новых внешних вызовов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]