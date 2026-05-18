Кабмин упростил процедуру компенсации расходов на переоборудование автомобилей для ветеранов с инвалидностью

Кабмин утвердил изменения в порядке реализации программы Министерства по делам ветеранов, согласно которой ветераны с инвалидностью могут получить компенсацию расходов на переоборудование автомобиля в соответствии со своими физиологическими потребностями.

Что меняется

Согласно обновленным правилам, в заявлении, которое подается в структурные подразделения местных органов власти по вопросам ветеранской политики, теперь необходимо указывать сумму расходов на переоборудование транспортного средства и реквизиты банковского счета для получения выплаты.

Также урегулирован порядок действий в случаях, когда лицо проживает не по месту официальной регистрации. В такой ситуации документы должны быть переданы в соответствующий орган в течение трех дней.

Решение о предоставлении компенсации будет приниматься в течение пяти дней после получения полного пакета документов.

В случае подачи неполного пакета документов заявителя будут письменно информировать о причинах отказа.

Отдельно предусмотрена возможность получения компенсации также на основании финансовых обязательств лица перед станцией технического обслуживания, осуществляющей переоборудование автомобиля.

