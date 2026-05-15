Leleka прошла в финал Евровидения 2026: видео выступления Украины в полуфинале

Украинская певица Leleka попала в первую пятерку финалистов второго полуфинала.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

14 мая на сцене венской арены Wiener Stadthalle прошел второй полуфинал Евровидения-2026, во время которого определили финалистов международного песенного конкурса. Украинская представительница Leleka успешно прошла в грандфинал, получив достаточную поддержку от зрителей и жюри. Решающий этап состоится уже 16 мая.

По результатам голосования среди 15 участников второго полуфинала путевки в финал получили Украина, Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

В то же время страны «Большой пятерки» - Великобритания и Франция, а также Австрия как хозяйка конкурса - автоматически получили места в финале.

Leleka поразила зрителей своим выступлением с песней Ridnym и обрела расположение зрителей, что принесло ей место среди финалистов второго полуфинала Евровидения 2026.

Таким образом, представители Украины и дальше проходят в финал песенного конкурса "Евровидение" в 100% случаев, когда принимают участие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.